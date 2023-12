Le Sytjust tire sur Gallo Ba : « Il persiste dans sa stratégie du pourrissement »

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) ne lâche plus le ministre de la Fonction publique. « Au terme des 48 heures de grève les 5 et 6 décembre, Gallo Ba, ministre de la Fonction publique, persiste dans sa stratégie du pourrissement. Son mutisme de trois semaines a créé un profond dysfonctionnement du service public de la justice qui risque de se prolonger dans les jours et semaines à venir, causant éventuellement de grands désagréments aux usagers de ce service. Les travailleurs de la justice sont déterminés à mener le combat pour ne pas être les victimes des conséquences des turpitudes et prévarications de certains juristes du ministère de la Fonction publique», a mis en garde le Sytjust jeudi.

Selon le syndicat, au lieu de demander aux greffiers et au personnel administratif de la justice de se conformer à des dispositions frauduleuses, concoctées par des juristes de son entourage, Gallo Ba gagnerait à faire montre du sens élevé des responsabilités d’homme d’Etat en harmonisant sa position à celle du ministre de la Justice qui lui a fait savoir clairement qu’ « il est en phase avec la demande du Syndicat des travailleurs de la justice. Il devrait plutôt respecter le principe de la solidarité gouvernementale pour permettre au ministre de la Justice de dérouler correctement la mission que son Excellence Monsieur le Président de la République lui a confiée au sein de son département, au lieu de faire perdurer une crise improductive, voire contre-productive pour le gouvernement », a soutenu le syndicat.

D’après le Sytiust, repris par Pressafrik, «la solution à cette crise est à portée de main, il suffit simplement que Gallo Ba soumette à la signature du président de la République le projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice que lui a transmis le ministre de la Justice. Ce projet de décret n’a aucune disposition contraire au droit et à la jurisprudence de la Fonction publique pour avoir été élaboré par des magistrats, juristes par excellence, en service à la chancellerie ».

« C’est ainsi seulement que Gallo Ba aidera à faire respecter les engagements du gouvernement qui découlent de la volonté politique clairement exprimée par le Président de la République qui avait fait adopter en ce sens deux projets de décret, lors du conseil des ministres du 25 juillet 2018, qui malheureusement ont été frauduleusement substitués à d’autres. C’est ainsi seulement que le service public de la justice regagne la sérénité si nécessaire à son bon fonctionnement », ajoute le Syndicat des travailleurs de la justice.