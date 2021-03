Le vaccin d’AstraZeneca provoque-t-il de graves effets secondaires ? La question agite toute l’Europe aujourd’hui depuis que la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont annoncé, lundi 15 mars, suspendre à leur tour les vaccinations avec le produit de la firme anglo-suédoise. L’Agence européenne des médicaments, qui s’est réunie en urgence, doit rendre un avis très rapidement. À Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) calme le jeu et rappelle que la seule chose dont on est sûr aujourd’hui, c’est que le vaccin d’AstraZeneca est efficace.

Il n’y a aucune raison, affirme d’emblée l’OMS, de ne pas vacciner avec AstraZeneca, rapporte la correspondante de RFIà Genève, Jérémie Lanche. L’organisation rappelle que suspendre un produit en cas d’effets secondaires n’a rien d’exceptionnel. C’est même la preuve que le système de surveillance fonctionne. Sauf qu’il n’y a aujourd’hui aucune preuve de lien entre les thromboses constatées chez des personnes ayant reçu le vaccin et le produit d’AstraZeneca. La cheffe scientifique de l’OMS, Soumya Swaminathan, dit comprendre les doutes européens. Moins l’arrêt de la vaccination : « Au moins 2,6 millions de personnes sont déjà mortes du Covid. Et sur les 300 millions de doses de vaccins qui ont déjà été administrées à travers le monde, il n’y a eu aucune mort directement attribuée à un vaccin peu importe lequel. Donc, je crois que si nous devons étudier la situation de très près, nous ne voulons pas que les gens paniquent. Pour le moment, nous recommandons que les pays continuent de vacciner avec l’AstraZeneca. Mais nous en saurons bientôt plus. » En tout, ils sont désormais une douzaine de pays à avoir suspendu le vaccin d’AstraZeneca. Certains, ont simplement mis de côté des lots considérés comme suspects. Ces lots ne concernent que l’Europe. Aucun problème n’a été constaté avec les doses produites en Inde et en Corée du Sud. C’est de ces pays que doivent venir l’essentiel des doses destinées aux pays les moins avancés dans le cadre du programme Covax de l’OMS, précisent nos confrères.