Le vice ministre Japonais reçu par Amadou BA

L’audience avec Nakatani Shinichi, vice-ministre parlementaire, chargé des Affaires étrangères du Japon. Le vice-ministre est au Senegal dans le cadre de la première édition du Comité économique pour la promotion des investissements des entreprises japonaises au Sénégal. Selon le vice-ministre japonais, notre pays a été choisi du fait de plusieurs facteurs notamment sa position géographique qui en fait une porte d’entrée de l’Afrique Sub saharienne, sa stabilité politique ainsi qu’une bonne situation sécuritaire. Le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, après avoir salué l’excellence des relations avec le Japon a remercié ce pays pour le soutien à l’organisation de la dernière édition du Forum de Dakar sur la Paix et Sécurité en Afrique qui a d’ailleurs vu la participation du vice-Ministre japonais. S’agissant du comité économique, le MAESE a salué l’initiative tout en soulignant les possibilités qu’offre le Senegal pour les investisseurs japonais car étant un pays de démocratie, de liberté et de paix. Selon le MAESE, il ne peut y avoir de Développement sans la Paix car les deux vont de paire. En conséquence notre pays rencontre toutes les conditions nécessaires pour les investisseurs japonais en cette année de commémoration du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Senegal et le Japon.