Le voile, la burqa, le masque et l’Occident…Par Ibrahima NGOM Damel

Le monde s’affole et son économie est en passe de dégringoler ce, depuis

l’irruption dans ses murs d’un hôte indélicat, voire pernicieux : le Coronavirus

ou Covid-19. Les gens de ma sorte qui se croient au summum de la Science,

peuvent se désenchanter. Voilà qu’un être infinitésimal nous bouleverse et

sème panique et désolation, partout. Il nous oblige au confinement, mettant,

ainsi, à nu notre vulnérabilité. L’espoir de ceux qui si grands au point de

pouvoir reverdir le Sahel, se perd au contact du dur rocher de la réalité. Oui ! Il

n’y a Dieu que Dieu !

La moralité de cette pandémie est qu’elle a commencé à prendre ses marques

et à faire ses victimes en Chine, dans la province de Wuhan .Dans ce pays-

empire (l’Empire du Milieu) qui est en voie de devenir la puissance économique

tutélaire (Elle le dispute aux Etats Unis d’Amérique(USA), les morts dus au

Coronavirus s’amoncellent et rappellent les grandes conflagrations mondiales

qui ont émaillé l’Histoire (guerres, épidémies, disettes, famines). Personne ne

pouvait imaginer qu’à ce stade de l’avancée des armes intelligences

(Technologies), l’humanité reste si incapables de réduire en charpie un ennemi

si mortel.

La vérité est que nos sociétés ont oublié Dieu. L’homme, comme disait l’autre,

a joué à l’apprenti sorcier et a mis en marche un processus dont il n’est plus le

maître. Au lieu de s’adosser sur des valeurs morales pour vivre et survivre, il

s’en fiche éperdument. Il est comme perdu dans cette vallée de larmes. C’est

dans ce continent asiatique (Chine en fait partie) que des gens exterminent des

êtres humains pour un seul tort : ne pas partager leur foi islamique (cf. les

Rohingyas en Birmanie). Au nom de la laïcité, le port du voile islamique et de la

burqa est interdit dans beaucoup de pays d’Europe comme, notamment, en

France , la construction de minaret formellement interdit à Danemark. Au nom

de la liberté d’expression, l’on caricature des Saints et Prophètes (Charlie avec

le Prophète Muhammad(SAW) et Jeune Afrique avec son serviteur éternel, le

Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et, j’en passe). L’Occident

prédateur se munit de son dictionnaire de «-isme» pour alimenter sa haine et

son racisme monstrueux. Il produit, honteusement les relations contre-nature

(l’homosexualité et le lesbianisme). Ensorcelé et enivré par le matérialisme, il

foule au pied ce que nous avons de plus cher, notre marque de fabrique :

l’HUMANITE, LA DIGNITE.

Après plus de quatre(4) siècles d’esclavage et plus d’un siècle de colonisation

teintés d’exactions, de brimades, de cruautés de toutes sortes, le blanc

retourne encore en Afrique et dans certains pays du Tiers-Monde(Asiatiques)

pour nous pressurer, encore. Il sème la guerre, la faim, le manque, les conflits

inter- éthiques, religieux, etc. Il y crée des «ventres mous» (des rebellions).Les

grandes puissances maîtrisent bien l’art des Jules Ferry et all ; «DIVISER POUR

MIEUX REGNER». N’est-ce-pas que ce sont ces sanguinaires qui ont tué le raïs

Saddam Hussein (pour prétexte fallacieux : détention d’armes atomiques), le

guide libyen Mouammar Kadhafi) pour ne citer que ces cas des plus récents

(clin d’œil à Kwamé Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara…)? Pourquoi

refusent-ils les visas à tout barbu ? Pourquoi, au nom de la lutte contre le

terrorisme, ils massacrent, impunément, des innocents au Proche et Moyen

Orient, en Afrique et, ailleurs ? Pourquoi restent-ils insensibles devant le triste

sort d’humains qui meurent de faim alors qu’ils s’évertuent à combattre le

surpoids, l’obésité dans leurs pays respectifs? Pourquoi refusent-ils l’entrée

dans leurs territoires aux jeunes africains au point de les pousser à emprunter

clandestinement des pirogues de fortune au prix de leurs vies ?

Ces aigrefins-là , gagnés par une angoisse existentielle, courent après les

masques. Tout simplement par ce qu’ils ont trop masqué la Vérité, cet autre

nom de Dieu.

Ibrahima NGOM Damel,

Journaliste