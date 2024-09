Législatives 2024 : Amadou Ba ne doit pas faire l’erreur à Kaolack

Khalifa Wade, responsable politique aguerri diagnostique avec nous la situation politique nationale et le paysage politique au niveau de Kaolack. Pour lui, les prochaines élections législatives prévues le 17 novembre prochain seront âprement disputées à Kaolack et l’ancien Pm, Amadou Ba n’a pas droit à l’erreur.

« Amadou Ba suscite l’espoir. Lors de la dernière Présidentielle, on l’a combattu. Des responsables de l’APR/BBY n’avaient pas joué franc jeu.

A l’échelle départementale, le jeune Mamadou Penda Bâ, agent des impôts et des domaines, s’est toujours donné corps et âme pour le triomphe de Amadou Bâ. Il s’était résolument engagé lors de la dernière Présidentielle.

A Lat Mingué, un autre jeune Docteur en Pharmacie, Boubacar Sy était à l’avant- garde du combat pour la victoire de Amadou Bâ. Quand l’APR et le BBY commençaient à le combattre,il avait créé son mouvement pour le soutenir. Ces deux jeunes sont loyaux, sérieux et fidèles. Ils sont l’avenir politique du département et de la région. Les Saloum Saloum peuvent compter sur eux. Logique pour logique : M. Mamadou Penda BÂ doit conduire la liste départementale et le Dr Boubacar SY doit figurer sur la nationale ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn