Législatives : les fronts qui vont faire perdre Ousmane Sonko

On aura tout dit de Wade. Qu’il est un éternel opposant. Même au pouvoir, il s’opposait. Mais de Sonko, que dirait-on ? Ousmane Sonko est le politicien le plus atypique que le peuple Sénégalais ait connu. Il se bat pour arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir, il se bat contre…tous. Sonko a eu besoin de plusieurs entités pour combattre le pouvoir précédent. Et aujourd’hui au pouvoir, il ouvre des fronts contre ces même entités. Voici les fronts ouverts par Ousmane Sonko qui risquent de lui faire perdre la majorité aux élections Législatives.

Pendant son combat contre le régime de Macky Sall, Ousmane Sonko appelait les jeunes Sénégalais à descendre dans la rue. Mais il ne s’adressait pas qu’aux jeunes. Il s’adressait aussi aux professions libérales. Tous ceux qui étaient dans l’informelle était les cibles de Sonko. Il connaissait leur situation et les appelait à manifester dans la rue pour changer leur situation. Sonko avait la « tchatche » et les jeunes répondaient massivement à ses appels. Sonko avait l’art de provoquer. Et les jeunes aimaient ça.

Les chômeurs, les étudiants les marchands ambulants, les Jakartmens, les transporteurs, les Charretiers, les maçons, mécaniciens, le menuisiers, familles des victimes des naufrages, tous s’associaient aux manifestations de Sonko, espérant une situation meilleure lorsque Sonko accédera au pouvoir. Aujourd’hui au pouvoir, le Premier ministre Ousmane Sonko, ouvrira de nouveaux fronts à combattre. Et les personnes ciblées dans ce nouveau combat de Sonko, ne sont autres que ses anciens alliés.

Le nouveau premier ministre, Ousmane Sonko, fait arrêter tous les chantiers de construction, jetant dans la rue, les maçons, les menuisiers, les charretiers et les transporteurs. Ousmane Sonko demande aussi au ministre de l’Intérieur d’assainir les rues en les débarrassant des marchands ambulants encombrants. Sonko ne s’attaque pas au chômage mais il en augmente le nombre. Les nouveaux DG qu’il a nommés suspendent des milliers de contrats (700 au Port, 500 à la Lonase et des milliers dans la construction). Et pire, Sonko fait couper les bourses familiales destinées aux populations défavorisées.

Et c’est avec ce sentiment de colère et d’amertume que les populations sont appelées aux urnes. Ousmane Sonko a besoin du suffrage de ces populations pour avoir une majorité à l’Assemblée nationale. Ce qui lui donnerait les pleins pouvoirs pour appliquer sa politique économique et sociale. Et pour les populations, la situation actuelle est controversée. La politique de Sonko est très critiquée par ses alliés d’avant pouvoir. Ces mêmes alliés sont devenus ses ennemis d’aujourd’hui.

Les marchands ambulants ont déjà pris le chemin de l’opposition politique. Ils ont été chassés des rues comme des malpropres par la nouvelle administration de Sonko. Déguerpis de Petersen, des allées Papa Guèye Fall, de Colobane et alentours, les marchands ambulants, dans la tourmente, squattent toujours les lieux sous surveillance policière. Et avec les législatives à venir, le collectif des Marchands ambulants (CMA) ainsi que le Rassemblement national des acteurs du secteur informel (Rasi) veulent peser de tous leurs poids pour se faire entendre. Des marchands ambulants veulent même une liste aux Législatives…contre Ousmane Sonko.

Ce sont tous ces fronts ouverts par le premier ministre Ousmane Sonko qui risquent de donner du fil à retordre au président Diomaye Faye qui a besoin d’une majorité au parlement pour bien mener ses réformes. Mais ils ont loin de faire l’unanimité autour de leur PROJET qui n’a pas encore vu le jour et pourtant qui a été vendu pendant toute la conquête du pouvoir. Ousmane Sonko n’a pas mis fin à ses discours guerriers. Il s’est créé beaucoup d’ennemis politiques en si peu de temps. Et il aura du mal à convaincre de nouveaux électeurs.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn