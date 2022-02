Législatives : l’URV réaffirme son engagement avec Bougane Guèye

Bougane Gueye Dani (à gauche) et le Dr Mohamed Diallo (à droite)

Le Parti URV, par le biais de son Président Docteur Mohamed Diallo, tient à réaffirmer son engagement à accompagner la grande Coalition Gueum Sa Bopp, dans les échéances électorales à venir : législatives et présidentielles.

Avec les élections locales, nous avions toléré que certains militants se départissent un peu dans la logique politique à laquelle nous étions.

Au sortir de ces échéances électorales locales, il n’est plus permis de faire cavalier seul ou de travailler avec quelqu’un d’autre, opposition comme pouvoir.

Je lance un appel solennel à tous les militants et sympathisants de l’URV de venir se ranger dans la grande coalition Gueum Sa Bopp, et travailler aux côtés de son Président Monsieur Bougane Gueye.

Il est à rappeler que tous nos conseillers qui étaient avec les autres coalitions de l’opposition, devront reverser et comptabiliser leurs nombres de conseillers dans la grande coalition Gueum Sa Bopp.

Par la même occasion, à mon nom et au nom de toute la coalition, j’invite tous les partis politiques et alliés qui se sont affiliés à la Grande Coalition Gueum Sa Bopp, à donner le mot d’ordre à leurs sympathisants et militants respectifs.

Dans les communes, villes et départements où nous avons des élus, un délai de 48 heures leur est donné, pour reverser tous les conseillers qu’ils ont eus, dans la grande coalition Gueum Sa Bopp.

En tant que personne morale du parti URV, je me dois de faire application du Règlement intérieur du parti à travers son article 10 alinéa 2 qui prévoit d’exclure du parti tout contrevenant à ce mot d’ordre, après avoir convoqué un conseil de discipline à cet effet.

Ce mot d’ordre reste valable à l’endroit de tous nos 46 représentants dans le pays et au niveau de la Diaspora. Car, il est inconcevable et à la limite illogique que le parti URV soit le premier parti à accompagner la grande Coalition Gueum Sa Bopp et que certains de ses militants ou représentants, soient de l’autre côté.

Pour terminer, il est à noter que toutes les orientations et décisions prises par le Président Bougane Gueye d’ici 2024, devront être suivies à la lettre sans réflexion.

Fait à Dakar le 8 février 2022

Le Président

Dr Mohamed Diallo