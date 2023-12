L’Eglise ivoirienne refuse de bénir les couples homosexuels

L’Eglise catholique de Côte d’Ivoire se dresse fermement contre les récentes orientations du Vatican sur la bénédiction des couples homosexuels. Devant l’appel du Pape François à étendre la bénédiction aux couples de même sexe hors liturgie, les évêques ivoiriens ont clairement exprimé leur opposition. «Nous, vos Archevêques et Évêques… demandons-nous aux Ministres ordonnés de s’abstenir des bénédictions de couples de même sexe», a affirmé Mgr Marcellin Yao Kouadio, président de la Conférence des évêques catholiques du pays.

La décision papale du 18 décembre avait pourtant ouvert une voie, mentionnant qu’il est possible de bénir ces couples dans une forme qui ne crée pas de confusion avec le sacrement du mariage. Cependant, en Afrique, cette ouverture rencontre une résistance culturelle et doctrinale significative. D’autres pays tels que le Cameroun, le Malawi, et le Nigeria, ont également interdit de telles pratiques, invoquant une atteinte à l’anthropologie et aux valeurs ancestrales africaines.

Le collectif sénégalais «Sentinelle catholique», composé de laïcs, a également pris position en lançant une pétition exprimant leur désaccord avec la proposition du Vatican. Ces diverses réactions africaines mettent en lumière les tensions entre les directives du Saint-Siège et les convictions profondes de certaines Églises locales.