L’électrification des 126 villages du Pakao une exigence…à Sédhiou

Le Mouvement Pakao En Avant se désole du manque d’électricité qui sévit dans six (06) communes de la région de Sédhiou : Diannah Bah, Diannah Malary, Kolibantang, Oudoucar, Sakar et Same Kanta. Ces communes constituent une zone appelée le Pakao, elles regorgent un ensemble de 126 villages. Cette zone du pays se considère comme étant oubliée par les dirigeants car des zones moins importantes stratégiquement et économiquement sont privilégiées au détriment du Pakao. Alors que Pakao est doté des terres les plus fertiles du territoire national, il est arrogé par le fleuve Casamance d’où une forte activité rizicole, sans oublier une forte activité des éleveurs.

Le mouvement Pakao En Avant prend acte du démarrage des travaux d’électrification dans les chefs-lieux de communes, démarrage dont nous saluons, mais nous fustigeons l’idée de vouloir uniquement électrifier les chefs-lieux de communes et laisser les 120 villages dans une obscurité sans nom.

Ainsi, nous réclamons l’électrification des 126 villages du Pakao dans leur intégralité car l’électrification de 2000 villages, sont prévues dans le cadre de la phase II du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC). Tout en mettant la priorité sur les régions de Sédhiou, Kolda et Kédougou. Donc il est du devoir des Ministre en Charge de l’énergie et de l’équité social d’accélérer le programme afin que les indications du Président soient mises en œuvre.

Sachant que, le Président de la République a annulé sa tournée économique, dans la région de Sédhiou, pour laisser cour aux travaux d’électrification dans le Pakao, électrifier uniquement les chefs-lieux de communes ne serait pas source de satisfaction mais plutôt de tension au sein de la zone.

De ce fait, le Mouvement Pakao En Avant met en garde le Gouvernement du Sénégal, notamment le Ministère du Pétrole et des Energies sur le fait qu’implanter des poteaux n’est pas synonyme d’électrification, mais surtout sur leur stratégie de vouloir diviser la population du Pakao chose qui leur tombera dessus car le Pakao est une zone d’union de par son histoire et sa géographie.

Secrétaire du Mouvement Pakao En Avant.