Les avantages et inconvénients de laa centralisation de la validation des dépenses d’investissement

La centralisation de la validation des dépenses d’investissement à la Primature au Sénégal

Dans un souci de transparence et de bonne gouvernance le Premier Ministre de la Republique du Senegal Ousmane Sonko a décidé de la centralisation de la validation des dépenses d’investissement à la primature.

Cette décision accueillie avec beaucoup de débats mérite un peu qu’on y revienne pour voir les avantages et les inconvénients vus les objectifs de développement, le niveau de développement des administrations publiques et les politiques d’investissement mises en œuvre par le passé et la taille du pays.

Les avantages potentiels :

* Une cohérence et coordination: Une centralisation permettrait une meilleure coordination des investissements, en évitant les doublons et les incohérences entre les différents ministères.

* Optimisation des ressources: En ayant une vision globale des besoins, la primature pourrait mieux allouer les ressources disponibles, en privilégiant les projets les plus stratégiques.

* Amélioration de la transparence: Une gestion centralisée pourrait faciliter le suivi et le contrôle des dépenses, renforçant ainsi la transparence et la lutte contre la corruption.

La taille de l’État: Dans un État de petite taille, une centralisation peut être plus efficace.

Inconvénients potentiels:

* Ralentissement des décisions: Une centralisation excessive pourrait ralentir le processus décisionnel et rendre les procédures plus bureaucratiques.

* Rigidité: Une gestion trop centralisée de la validation pourrait limiter la capacité des ministères à s’adapter rapidement aux besoins locaux et aux évolutions du contexte.

* Risque de concentration du pouvoir: Une centralisation de la validationtrop importante pourrait concentrer le pouvoir décisionnel au sein de la primature, au détriment de l’autonomie des autres ministères.

Facteurs à prendre en compte:

* La capacité institutionnelle de la primature: La primature doit disposer des ressources humaines et matérielles nécessaires pour gérer la validation d’ un volume important de dépenses d’investissements.

* Le contexte politique: Le contexte politique peut influencer la manière dont les décisions sont prises et les investissements sont alloués.

En conclusion, la centralisation de la validation des dépenses d’investissement à la primature est un choix stratégique décidé en fonction du contexte actuel dans lequel baigne le Senegal.

Par ailleurs ,tout étant d’accord avec le Premier Ministre Ousmane Sonko ,par mesure de prudence je proposerai d’opter pour l’approche hybride c’est à dire combinant la centralisation et la décentralisation de la validation des dépenses d’investissements qui serait la solution la plus adaptée vu la complexité de la question.

Jean Pierre Faye

MBA in Banking &Finance

England – United Kingdom.

Coordinateur National MIMI 2024

Membre de la cellule des cadres de Mimi 2024.