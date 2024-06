Les bienfaits de la microfinance islamique dans le projet Diomaye-Sonko

PROJET DIOMAYE SONKO : Les bienfaits de la microfinance islamique, pour un ajustement structurel financier à visage humain.

BASE D’APPUI : Le Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione «la pérennisation de cet outil de financement. Le Ministre a invité tous les participants à travailler dans le sens de la nouvelle orientation de l’État, qui vise à mettre en place une politique de développement à la base et à faire de la micro finance islamique une micro finance réelle. Il a également rassuré le PROMISE sur l’avenir du programme et a invité la BID et les parties prenantes à faire le point sur la situation actuelle du programme». Source : Mission de supervision du Programme PROMISE | Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire (microfinance-ess.gouv.sn)

NOTE INTRODUCTIVE:

L’auteur de ce texte a eu à travers des articles précédents et très bien fournis abordé le sujet de la finance islamique. Lesquelles informations ont été à l’époque reproduites et portées par une catégorie de presse de renom, fort avisée du débat de l’heure. A savoir les questions et réponses auxquelles s’adresse l’opportunité de la finance islamique dans la recherche de financement innovant. Cette forme est non génératrice d’endettement mais porteuse de développement durable.

MISE A NIVEAU.

L’auteur des lignes qui suivent, dans un passé récent a abordé le sujet combien capital et fécond de la finance islamique. La micro finance islamique est un nouveau domaine au sein de la finance islamique dans tous ses aspects et contours. Statisques de source fiable pour attirer nos autorités sur l’étendue et l’ampleur du défi de capter de cette manne financière islamique via une intermédiation financière spécifique. Tout un changement de paradigme. L’invite à nos dirigeants de premier rang, est de promouvoir l’ingénierie financière islamique à travers des structures appropriées dans le cas du Programme de Développement de la Micro finance Islamique au Sénégal «Promise». Dans cette structure aux retombées bénéfiques, il est urgent d’y associer le management de style nouveau qui sied. Cette rupture est aux antipodes des choix de Managers d’antan, qui malgré leur volonté et effort, n’ont pu optimiser cet appareil de la finance islamique à des fins de développement sociopolitique. Ils n’étaient pas attendus aux résultats tangibles sur les terrains de développement communautaires sociaux. Mais poussées à la conquête de clans politiques. C’était au détriment des véritables acteurs et bénéficiaires du Promise.

LES ELEMENTS D’APPRECIATION DU TEXTE :

La mission d’actualité du Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal est de devenir une organisation leader des SFD dans leurs activités de Microfinance Islamique. Ce faisant confectionner, élaborer une feuille de route déclinant les voies à suivre. Le PROMISE agirait en professionnel pour l’amélioration de l’industrie des services financiers islamiques au Sénégal, dans différents domaines rentablement. En ligne droite: l’ajustement structurel à visage humain dans les axes du projet Diomaye Sonko. Dans un futur rapproché que se matérialise l’attente de ces effets escomptés du Promise au profit du Sénégal. Le succès dépend et s’articule dans le management rénové du PROMISE. La stratégie est de revaloriser des profils, aptes et disposés à s’évertuer dans le terrain professionnel et éthique de la microfinance islamique. Partant repositionner cette provenue ou dérivée de la finance islamique qu’est la microfinance islamique. Elle est domiciliée au sein du PROMISE. La mission de qualité englobant le savoir, le savoir faire, le savoir être, est à assigner à ce parterre financier islamique ; attendu dans le terrain éthique du PROMISE. Il est justement question d’identifier, de mobiliser, de canaliser, de drainer, d’affecter des ressources financières islamiques au profit du Projet Diomaye Sonko via le PROMISE. Le peuple est pressé de s’insérer dans ce circuit financier islamique qui répond à leurs aspirations. Une forme d’intermédiation financière de haute valeur ajoutée à déployer au profit du Promise. La Microfinance islamique est un terreau d’application fertile dans cette vision éclairée. C’est surtout une forme de lutte contre l’exclusion financière. La microfinance islamique appuie les personnes exclues du système bancaire classique. Le partenariat financier à visage islamique est un renfort sans commune mesure éthique et efficiente.

C’est dans des terrains d’investissement communautaires au sein desquels doit s’évertuer Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal «Promise». Ledit Programme est une structure innovante née de la volonté de l’Etat du Sénégal avec l’appui de la Banque Islamique de Développement (BID). Il traduit la volonté des plus hautes autorités de proposer aux populations des mécanismes innovants de financement des jeunes, des femmes et des PME. Telle option dans une approche rénovée doit se refléter dans le PROJET Diomaye Sonko, pour un Sénégal souverain, juste, prospère. La fourniture d’un ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus du système financier classique ou formel doit se refléter dans un management rénové au sein du Promise. Tout comme la microfinance conventionnelle, la microfinance islamique a pour vocation essentielle de combler le vide laissé par les institutions bancaires en matière de financement des populations exclues et des très petites entreprises. La microfinance islamique dans sa conception et attente est une politique financière d’ajustement structurelle à visage humain.

LES FONDEMENTAUX :

La microfinance islamique s’inspire de la même source que la finance islamique. Bien que n’ayant pas la même cible, les deux concepts se complètent et convergent en matière de fondements et de principes basés sur les préceptes du Coran et de la Charia. Le Coran encourage aussi à l’investissement à travers des petits financements et incite à les formaliser quelle que soit leur importance». Sourate Al bakarah Verset 282.

Ainsi, les principes de la microfinance islamique sont les mêmes que ceux que nous retrouvons dans la finance islamique à savoir :

L’interdiction du prêt à intérêt (Ribat). L’interdiction des actifs et activités illicites. L’existence d’un actif sous-jacent. L’interdiction de l’incertitude et la spéculation. Le partage des pertes et des profits (3P).

Ces principes sont derrière les efforts d’ingénierie financière que la micro finance islamique (MFI) à travers le PROMISE est appelé à se positionner et effectuer en permanence ses missions dans la rectitude et droiture. Un champ entier à débourser est l’invite de l’expertise, conjuguant la compétence, l’expérience, la dextérité managériale pour ce qui conduire le PROMISE à des fins d’investissement humain rentable. Les résultats escomptés du Promise seront attendus et recueillis au bénéfice du PROJET DIOMAYE-SONKO. L’utilisation efficiente et efficace des attentes explique le pourquoi de la nécessité absolue du réaménagement du staff managérial du PROMISE. Le management gabégique de Promise est décrié et énoncé par des voix autorisées. Source : PROMISE, PRES DE 600 MILLIONS DEPENSES SANS PIECES JUSTIFICATIVES | Sen Plus

Serigne Saliou Fall,

Economiste financier.

Diplômé en Investing and Money Management.

Membre de la Coalition des leaders

Diomaye Président.

Touba Mbacké le 11 Juin 2024.