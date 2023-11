Les cadres de Senelec pour l’anéantissement du contrat entre Akilee et leur boîte

Suite à la lettre de saisine du SYCAS (Syndicat des cadres de la Senelec) du 4 mai 2020, l’ARMP à honorer l’invite de déclencher une enquête sur le contrat qui liait la société distributrice d’électricité à Akilee, les cadres de ladite société ont validé l’anéantissement pur et simple dudit contrat par voie de résiliation.

« A la réception des conclusions de l’enquête et du procès-verbal de non conciliation, le SYCAS a analysé minutieusement et collégialement la nature de sa décision finale. Sur ce, le syndicat des cadres de la Senelec (SYCAS) valide l’anéantissement du Contrat no. AKI- AMI-02 -2019-001 en date du 11 février 2019 entre la Senelec et Akilee par la voie de sa résiliation pure et simple », lit-on dans un communiqué publié par les cadres de la Senelec et repris par Pressafrik.

Le SYCAS invite par la même occasion le ministre du Pétrole et des Energies (MPE), l’Agent judiciaire de l’Etat et les instances dirigeantes de la Senelec à tirer toutes les conséquences du droit au profit de l’intérêt général.