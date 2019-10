Les députés de la CEDEAO saluent la mémoire du Colonel Moussa Thiam…

Les parlementaires de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont salué, ce lundi, la mémoire du Colonel Moussa Thiam, rescapé du crash de l’hélicoptère militaire sénégalais à Bouar(Centrafrique), finalement succombé à ses blessures. Dans une note, le Président de l’institution communautaire, e l’occurrence, son Excellence Moustapha Cissé Lo, a vivement salué la mémoire d’un Jambaar mort pour l’accomplissement du devoir : «C’est avec le cœur plein d’émotion que nous venons d’apprendre le décès du rescapé du crash de l’hélicoptère militaire sénégalais en République centrafricaine et, notamment, à Bouar. Comme ses collègues (le Capitaine Gorgui Founé et l’Adjudant-chef Mady Coly) fauchés, récemment, au cours de cet accident, le Colonel Moussa Thiam vient de tomber sur le champ d’honneur. Avec dignité, il défendait une cause juste. Il mérite, sur ces entrefaites, tous les honneurs de notre nation, de notre Communauté ouest-africaine, voire de l’Afrique toute entière. Nous voudrions nous incliner devant sa mémoire et présenter nos très sincères condoléances au Président de la République son Excelence Macky Sall, au Chef d’état-major des Armées, à sa famille et à tout le peuple sénégalais. Que le Bon Dieu ait pitié de son âme et que le Paradis soit sa demeure éternelle. Amen ! », a dit le Président Cissé Lo.