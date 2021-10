Les dix pays d’Afrique les plus endettés et…les moins endettés

Le Fonds monétaire international (FMI) donne le classement des 10 pays africains qui affichent le taux d’endettement le plus élevé avec quelques surprises.

Les surprises du classement

C’est le cas du Soudan, en proie à une grave crise économique et en période de transition politique depuis le coup d’État d’avril 2019, qui est le plus endetté d’Afrique malgré ses atouts de 2e producteur d’or du continent après le Ghana. Il fait désormais partie des cinq pays les plus pauvres du continent, avec un PIB par habitant de 442 dollars. C’est également le cas de l’Angola, 2e producteur de pétrole en Afrique après le Nigeria. Il se classe 5e des pays les plus endettés d’Afrique. Le pays a subi un déclin économique avec une croissance annuelle négative de -1,0 % depuis 2015, et une monnaie nationale qui a perdu 85 % de sa valeur par rapport au dollar depuis 2014. L’Angola souffre d’une baisse de sa production et de ses exportations pétrolières et d’un manque de diversification de son économie.

L’Afrique francophone occupe une position plus avantageuse

L’Afrique francophone est la partie la moins endettée du continent. Son taux d’endettement global est de 50,1 % du PIB pour un ensemble de 25 pays et de 44,1 % pour sa partie subsaharienne composée de 22 pays (selon les données disponibles mi-2020). Des moyennes plutôt inférieures à celles du reste du continent: 58,9 % pour l’ensemble de l’Afrique non francophone et 53,4 % pour sa partie subsaharienne.

Source Le360.ma