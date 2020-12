Les douze ans de l’APR fêté sans Macky !

L’Alliance Pour la République a fêté son 12 anniversaire, hier, 01 décembre 2020. Une célébration timide car Macky Sall, président de l’APR était absent lors de la cérémonie. Le Chef de l’Etat n’était pas le seul absent.

En effet, des absences de taille étaient aussi notées. Le Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, sûrement retenu par sa fonction, Mimi Touré, dont les prises de position récentes font apparaître une volonté de s’opposer au pouvoir, ont zappé ce rendez-vous. Il y’a aussi l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et son ex collègue Amadou Bâ et Mame Mbaye Niang.

Les raisons de ces absences restent un mystère.