La Commune de Tassette située dans le département de Thiès est une zone á vocation agricole et pastorale. Cette localité qui abrite le plus grand nombre de la population des bovins, caprins et, même, ovins reste confrontée, souventefois, á un déficit de pâturages. Pour remédier ce problème, les éleveurs du Sénégal, réunis au sein de la Convergence des éleveurs pour l’émergence du Sénégal (CEES), invitent l’Etat du Sénégal á déclasser la forêt de Bandia pour en faire le deuxième ranch du Sénégal á l’image de celui de Dolly (Linguère).Pour le Maire de la Commune de Tassette, M. Mamadou Thiaw, en plus de pouvoir solutionner l’épineux problème du pâturage, le déclassement de la forêt classée de Bandia qui se trouve dans notre Commune, va contribuer aussi á la lutte contre le vol du bétail qui appauvrit les éleveurs. Selon lui, cette forêt touffue reste, aujourd’hui, le repaire des voleurs tout acabit qui écument les régions frontalières et, même, le Sénégal.