Les embouteillages coutent 108 milliards à l’Etat

Les embouteillages coûtent très cher à l’Etat du Sénégal. Derrière le temps important perdu par les populations, se cachent d’énormes préjudices financiers causés au Trésor public. Défendant, en décembre 2019, la pertinence des projets de transport de masse du président de la République, Macky Sall, que sont le Train Express régional (TER) et le Bus rapid transit (BRT), le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres d’alors, Oumar Youm, a fait savoir que les embouteillages à Dakar font perdre annuellement 108 milliards FCfa à l’Etat.

«Les embouteillages à Dakar sont évalués, par an, à la hauteur de 108 milliards FCfa. Ce montant colossal aurait pu ne pas être perdu, si un système de transport de masse était envisagé». Aussi, dans un entretien avec « L’Observateur », le 2 décembre 2019, Oumar Youm a relevé que les embouteillages ont coûté 2 000 milliards FCfa à l’économie sénégalaise, en 9 ans, entre 2000 et 2009. Non sans ajouter, entre autres impacts non négligeables, que les embouteillages pèsent aussi sur la productivité au travail, la santé des Sénégalais et font subir à l’environnement, des dégâts considérables, rapporte « Sud Quotidien ».