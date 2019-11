Les six pays de Cemac, la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale, se sont réuni vendredi 22 novembre à Yaoundé et ont annoncé leur volonté de réformer le franc CFA. Cette réunion est importante, car c’est la première fois que collectivement les pays de la Cemac annoncent une telle volonté. Mais ils souhaitent tout de même garder une monnaie commune. Jusqu’à présent plutôt réservé sur une telle évolution, ces pays répondent aux attentes d’une partie de leurs opinions publiques.

Ils ont chargé leur banque centrale, la BEAC, de proposer « dans un délai raisonnable […] un schéma d’évolution ». On n’en sait pas plus pour l’instant, mais le président tchadien, Idriss Déby a été explicite sur l’objectif, « demain, a-t-il dit, quand nous sortirons du franc CFA, nous appartiendrons à un seul cadre monétaire ». Il souhaite donc toujours une monnaie commune, mais qui ne serait plus le CFA.

rappelons que la CEMAC est composée des États membres suivants: