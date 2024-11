Les étudiants de Thiès apportent leur soutien à leur camarades de Ziguinchor

La conférence des amicales d’étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT-T) ont manifesté leur solidarité totale envers leurs camarades de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, qui font face à une «décision perçue comme injuste et répressive».

«En réponse à leur mouvement de grève légitime, visant à défendre leurs droits et leurs conditions d’études, le Conseil Académique a choisi de fermer l’université, ainsi que de dissoudre les amicales d’étudiants, des décisions qui, selon nous, sont à la fois démesurées et contre-productives», remarquent le président de ladite conférence, Adama Sow Kébé, et ses camarades.

Ils poursuivent, pour s’en désoler : «Cette fermeture constitue une atteinte directe au droit à l’éducation, un droit fondamental qui devrait être protégé en toutes circonstances. En fermant l’établissement, le Conseil Académique cherche non seulement à punir les étudiants qui exercent leur droit à la protestation, mais également à créer un précédent dangereux pour l’ensemble de la communauté universitaire». Les étudiants de l’Uidt disent croire fermement que «la résolution des conflits et des désaccords doit se faire par le dialogue, le respect mutuel et la négociation, et non par la répression».

Ils dénoncent cette «tentative d’intimidation et l’instrumentalisation du pouvoir académique, qui a pour seul but de réduire au silence les revendications légitimes des étudiants». Aussi de rappeler que «les grèves étudiantes, souvent le dernier recours face à l’inaction des autorités, sont un moyen d’expression démocratique et ne sauraient être criminalisées».

Ces étudiants souhaiteraient rappeler aussi au MESRI, que «l’origine des perturbations auxquelles font face les universités réside principalement dans le non-respect des engagements pris, lesquels nourrissaient pourtant l’espoir d’une amélioration durable de nos conditions de vie». Aussi d’appeler, en signe de solidarité avec leurs camarades de l’Université de Ziguinchor, à «une mobilisation commune pour la défense de nos droits à l’éducation, à la libre expression et à la participation à la vie universitaire».

Adama Sow Kébé et ses camarades invitent toutes et tous, étudiants, enseignants et personnels universitaires, à «se joindre à cette cause et à soutenir les actions en cours pour la réouverture de l’UASZ dans les plus brefs délais». Et de prévenir sur Seneweb : «Nous restons fermement engagés à défendre les valeurs de liberté, de justice et de démocratie au sein de notre propre université et au-delà».