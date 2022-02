Les excuses du consul du Sénégal après le caillassage d’une voiture de Police à Turin

Le consul général du Sénégal à Milan, a rencontré le commissaire de police de Turin, Vincenzo Ciarambino et la conseillère municipale à la sécurité, Gianna Pentenero, pour apporter à la capitale piémontaise les excuses de la communauté sénégalaise suite au caillassage d’une voiture de police, le 6 février dernier, lors des célébrations de la victoire de la Coupe d’Afrique de football.

Pour le diplomate, « Cet acte isolé est regrettable, car il n’a rien à voir avec la manifestation dans le calme après cette première victoire du Sénégal à la coupe d’Afrique des nations. C’était un excès d’euphorie, qui ne devrait jamais arriver, et donc il est juste de s’excuser ». Lamine Diouf assure « une collaboration maximale avec les institutions italiennes, particulièrement celles de la Lombardie ».

Les Sénégalais qui vivent à Turin ont participé à cette rencontre entre le consul général du Sénégal et les autorités turinoises, dont le commissaire Ciarambino et le conseiller du travail Pentenero. Ils ont eux aussi présenté leurs excuses et discuté de la meilleure manière pour intégrer ces jeunes qui arrivent à Turin sans travail. Environ 1 200 Sénégalais vivent à Turin et 500 autres dans la zone métropolitaine.

« Nous nous sommes sentis obligés de présenter nos excuses à tous les citoyens et institutions », ajoute Seck Ababacar, président de l’Association sénégalaise. « Nous avons toujours montré que nous sommes un peuple de paix et nous condamnons fermement cet acte injustifiable », a conclu le président de l’Association.