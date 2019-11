Les fans de Michael Jackson exigent que ce sosie fasse un test ADN, persuadés qu’il pourrait s’agir de lui

Certains fans de Michael Jackson ne peuvent toujours pas se faire à l’idée que le Roi de la pop est bel et bien mort. Au moindre indice contraire, ils reprennent espoir et sont prêts à s’auto-persuader qu’il reviendra. Sergio Cortés, un sosie de Michael Jackson est tellement ressemblant que les fans du chanteur exigent qu’il fasse un test ADN pour prouver son identité. Regardez la vidéo et dites-nous si vous pensez que c’est Michael Jackson.

Ce sosie ressemble à s’y méprendre à Michael Jackson

Sergio Cortés est un sosie de Michael Jackson, qui gagne sa vie en imitant le chanteur partout dans le monde entier. Cela fait maintenant 10 ans que Michael Jackson est mort… S’il était toujours en vie, Michael aurait 61 ans. Ce qui n’a pas empêché les fans du chanteur d’avoir des doutes sur l’identité de Sergio Cortés. Malgré la différence d’âge flagrante entre Sergio et l’âge qu’aurait dû avoir Michael, certains fans réclament que Sergio fasse un test ADN pour prouver que ce n’est pas lui. Après tout, Michael a toujours voulu rester jeune, alors pourquoi n’aurait-il pas trouvé un moyen de rajeunir ?

Les fans du chanteur reprennent espoir qu’il est toujours vivant et demandent un test ADN

Sergio Cortés est suivi par 123 000 abonnés sur Instagram et est considéré comme le meilleur sosie de Michael. Il a d’ailleurs annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il se lançait dans une nouvelle tournée internationale. Sergio gagne très bien sa vie depuis des années, en imitant le chanteur. Il remplit même des stades, tellement il est adulé dans certains pays. « Je vous aime les amis. Je suis Sergio Cortes, à bientôt », a-t-il dit récemment dans une vidéo, alors qu’il annonçait des nouvelles dates de sa tournée en Thaïlande. Mais les fans de Michael Jackson ont un doute. Est-il vraiment Sergio ? « Oh mon dieu, tu n’es pas Sergio Cortes. Tu es Michael Jackson. Quelqu’un doit prendre ton ADN ! », exige un des fans. « J’ai besoin d’une preuve ADN, désolé », écrit un autre. Un troisième sceptique écrit : « Ne me dites pas que ce n’est pas le vrai Michael Jackson ».