Parmi les échanges qui ont provoqué l’indignation, une conversation datant du vendredi 16 juin 2017 à 8 h 18 : les garde-côtes italiens parviennent enfin à joindre leurs confrères libyens, alors qu’une dizaine de canots sont en détresse en grande partie dans les eaux libyennes. « C’est un jour de congé. C’est un jour férié ici. Mais je peux essayer d’aider », répond le responsable, « peut-être que nous pourrons y être demain ». Dans le week-end, selon les données compilées par l’Organisation mondiale des migrations (Oim), 126 personnes sont mortes moyées. Même schéma un peu avant dans l’année, entre le 22 et le 27 mars 2017. En dépit de leurs nombreux appels, le naufrage s’est soldé le 29 mars par 146 morts, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (Hcr), dont des enfants et des femmes enceintes. Le 24 mai, plus de 50 appels sans réponse. Un militaire finit par dire : « Je ne parle pas anglais. » Plus tard, on apprendra que 33 migrants dont sept enfants sont morts. À l’époque des faits pourtant, et ce dès février 2017, les garde-côtes libyens bénéficiaient déjà d’importantes aides européennes (formation, mise à disposition de navires patrouilleurs) pour intercepter les candidats à la traversée. En 2018, un rapport de l’opération militaire de surveillance maritime Sophia, dévoilé par The Guardian, reconnaît que les signalements des garde-côtes libyens « ne répondent toujours pas aux normes acceptables ». Selon le document, « le manque de retour de la salle d’opération conjointe continue à poser problème » en raison de moyens de télécommunications limités et de compétences linguistiques insuffisantes en anglais.