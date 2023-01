Les grossistes et détaillants ne sont pas responsables de la cherté de la vie, selon…

Amadou Ba, l’éternel élève du FMI, a lancé ses troupes dirigées par le caporal AK Fofana pour traquer les boutiquiers sur le contrôle des prix décidés par Macky Sall. D’abord, il y aurait plus de 100 000 boutiquiers dans ce pays d’une part. Et d’autre part, personne ne vend à perte en principe. Sinon c’est la faillite et la fermeture de l’affaire.

Que signifie cette gesticulation sur le contrôle des prix? Contre-feu, manipulation de l’opinion pour faire semblant de lutter contre l’inflation ? En vérité, impuissance face à la gouvernance de l’économie et à la hausse des prix.

Macky Sall a échoué, lamentablement échoué sur les fronts de l’emploi des jeunes et de la cherté de la vie, le loyer, le riz, le sucre et l’huile. Il va baisser ses subventions de l’énergie et des denrées de première nécessité de 722 milliards en 2022 à 450 milliards en 2023. Qui va payer la différence ? Le peuple, bien sûr. Demain, ce sera la hausse des prix de l’énergie.

Mamadou Lamine Diallo