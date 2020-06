Les hauts fonctionnaires Africains de l’ONU avec…le Black Lives Matter

Les hauts fonctionnaires africains des Nations unies qui occupent le rang de Secrétaire général adjoint de l’ONU viennent, à travers cette opinion collective, soutenir le « Black Lives Matter » et autres manifestations de masse contre le racisme systémique et la brutalité policière. Parmi ces hauts fonctionnaires, notre compatriote, Son Excellence, Mankeur Ndiaye, Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Centrafrique, Mme Vera Songwe, du Cameroun, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) qui fut directrice du bureau de la Banque mondiale au Sénégal, François Loucény Fall, Représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC) qui fut ministre des Affaires Etrangères de la Guinée et bien sûr le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, actuel Directeur général de l’OMS