Les jeunes de l’Afp de Dakar réclament des places ministérielles pour…

Les jeunes du parti de l’Alliance des forces de progrès, Afp, sont frustrés de ne pas voir leurs responsables figurer dans la nouvelle liste gouvernementale publiée dimanche soir. « Aujourd’hui, nous ne comprenons pas si on fait référence sur l’élection présidentielle de 2012 que des coalitions, en l’occurrence le parti socialiste et le Rewmi, qui étaient derrière l’Afp, se retrouvent aujourd’hui avec plus de ministres dans l’attelage gouvernemental. En fait, c’est ce qui nous inquiète un peu. C’est pourquoi on est trop inquiet de l’avenir de l’Afp au sein de la coalition Benno bokk Yaakaar.

Aujourd’hui tout le monde sait que le président Moustapha Niass a beaucoup contribué pour la réélection du président de la République, Macky Sall, lors de la dernière élection présidentielle. On n’est frustré du fait que les autres coalitions et partis bénéficient de plus de membres dans ce gouvernement que l’Afp » se désole Cheikh Diallo, secrétaire administratif de l’union départementale des jeunes de l’Afp de Dakar sur les ondes de la radio futurs médias.

Ces jeunes de l’Afp interpellent le président de la république de rectifier le tir dans cette nouvelle composition du gouvernement afin que leur parti retrouve sa véritable place dans Bby. « On aurait vraiment aimé que le président de la République puisse rectifier le tir. Parce que vraiment nous venons tous de voir ce qui vient de se passer avec cette liste gouvernementale. Et c’est injuste ! Et on prend acte. On ne veut pas également se retrouver dans la même situation lors des échéances futures, notamment pour les élections locales qui se profilent à l’horizon. Concernant les élections législatives, nous, en tant que jeunes de l’Afp, prenons aussi acte. On pousse les leaders qui sont aux directions du parti de faire une réflexion sur notre véritable place qu’on devait occuper au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar », a conclu le secrétaire administratif de l’union départementale des jeunes de l’Afp de Dakar dans les colonnes du journal Le Témoin.