Les membres de la Société civile appelés à arrêter les manipulations

Ousmane Thiam Oudiou, Coordonnateur national de la structure Initiative mobilisation patriotique citoyenneté (Impact), estime que certains représentants de la Société civile doivent avoir «un peu de retenue».

«Nous avons constaté que depuis un certain temps, certains représentants de la Société civile s’agitent pour organiser des séries de manifestations. D’autres sont sur les plateaux de télé avec des propositions et idées bidon. Ils n’aident pas la population à connaître véritablement le pourquoi du report de l’élection présidentielle et pourquoi il faut impérativement un dialogue afin de choisir une date de consensus pour cette élection. Et nous demandons à toutes les couches de la société de prendre part à ce dialogue dans l’intérêt du pays», a laissé entendre le coordonnateur d’Impact dans les colonnes du Quotidien.

«Est-ce que même ces représentants de la Société civile n’habitent pas au palais de la République ? Ils ont l’habitude de nous dire que Macky Sall m’a dit ceci, cela, alors qu’il n’en est rien. C’est juste pour mettre la pression alors que cela ne fait pas marcher un pays. Nous avons des informations sur les fonds que certains ont reçus uniquement pour faire du bruit», indique Ousmane Thiam Oudiou. Et ce dernier interpelle le chef de l’Etat par rapport à cela, pour lui demander «de surveiller ces fonds qui entrent dans ce pays sans justification».

Le Coordonnateur national de la structure Impact est revenu sur la marche avortée du week-end dernier à Thiaroye, organisée par les membres de la Coalition «Diomaye Prési­dent». Ces derniers avaient initié cette manifestation de proximité pour une campagne de sensibilisation au profit du candidat Bassirou Diomaye Faye. Malheureusement, ils seront dispersés à coups de grenade lacrymogène par les Forces de l’ordre. Plus tard, ils se sont donné rendez-vous à Golf-Sud, un rendez-vous avorté car personne n’était présent.

«A ces gens-là, je leur demande de se tenir à carreau. Car leur leader prévenu, incarcéré en prison pour le délit d’appel à l’insurrection, ne peut pas participer à l’élection présidentielle, tout comme le leader de l’ex-parti Pastef. Macky Sall étant toujours le chef de l’Etat, nous savons qu’il fera tout pour que cette élection puisse se tenir dans les règles de l’art. Et en tant que structure membre de la Coalition Bby, nous demandons aux responsables des bases de se mettre au travail. Il ne faudrait pas oublier que c’est l’élection du chef de l’Etat. Le candidat Amadou Ba a été choisi pour représenter la mouvance présidentielle. Alors, on doit gagner cette élection sans peine», déclare Ousmane Thiam Oudiou, qui est aussi membre de la Conférence des leaders de Benno bokk yaakaar.