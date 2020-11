Les propos de Mouhamadou Makhtar Cissé sortis de son contexte…

Dans sa parution de ce vendredi, le journal L’AS a mal interprété les propos du désormais ancien ministre, du Pétrole et des énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, sur l’Etat. Lors de sa passation de service, hier, il était revenu sur le fonctionnement d’un Etat. Ses propos ont été sortis de son contexte.

A rappeler aussi que le dimanche dernier, après le remaniement, Makhtar Cissé avait posté ce message de remerciement envers le président pour la confiance qu’il lui avait fait.

« Mes chers frères et sœurs,

Le Président de la République vient de former un nouveau gouvernement. Je voudrais le remercier pour la confiance qu’il m a toujours accordée en me nommant à différents postes de responsabilités. Les péripéties d un compagnonnage ne doivent pas nous faire oublier notre devoir de reconnaissance.

Le Sénégal est au dessus de nos personnes . Gardons la sérénité et continuons à œuvrer pour l intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Merci pour votre soutien fraternel et vos prières

Plein succès à cette nouvelle équipe. Sentiments fraternels de toujours« , a écrit MMC sur sa Page Facebook.