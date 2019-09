Les recommandations de Jamahatoul Ihsanne sur…l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinane

La date du 27 septembre qui marque l’inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinane restera gravé dans les annales de l’histoire du Sénégal. A cette occasion Serigne Modou Habib Diouf, président du mouvement Jamatoul Ihsane a lancé un message fort à l’endroit des politiciens.

Au micro de nos confrères de senego, le président du Mouvement Jamahatoul ihssane rappelle que la date du 27 septembre est une date historique pour la oumma islamique. « Je demande à toutes les populations de faire montre de discipline, comme à leur habitude, lors de grands événements du genre. Parce que c’est une victoire de l’Islam… » , demande-t-il aux Sénégalais d’observer un bon comportement et d’amener des exemplaires du Livre Saint pour les prières.

Par la même occasion, il demande, surtout aux « politiciens, que ce soit de l’opposition, comme du régime en place, de ne point tenter de récupérer l’événement avec des pancartes et tee-shirts à l’effigie de leurs leaders. Que ce soit la photo du président Macky Sall, celle de Me Abdoulaye Wade, de Idrissa Seck ou même Ousmane Sonko. Nous demandons, en tant que ‘Jamahatoul ihssane’, à tous les membres de partis politiques du Sénégal de venir en leur nom et non au nom de leur parti. Parce qu’ils doivent savoir que c’est la maison de Dieu qui sera inaugurée… »

Par ailleurs, le mouvement Jamahatoul ihssane, organisation regroupant les petits-fils de Serigne Touba, a aussi réagi face à la polémique sur l’Histoire générale du Sénégal. Pour Serigne Modou Habib Diouf, « Iba Der Thiam a trahi l’histoire du Sénégal, à travers son livre… Nous lui demandons de brûler ce livre qu’aucune ‘tarikha’ ne reconnait au Sénégal… »