REPONSE AUX PLAISANTS DIRIGEANTS DE L’IPRES

Le dégout combiné au mépris sont les sentiments de la majorité des retraités pensionnaires de l’IPRES après avoir entendu les inepties servies par la direction de cette institution si sensible et dont dépendent une population estimée à 150.000 retraités, veuves et orphelins du pays au niveau de TV5

OU SONT LES RESERVES DE L’IPRES EST NOTRE QUESTION ?

Prétendre que les pensions n’ont pas augmenté du fait que l’état relève de la n’a pas reversé la part qui lui revient depuis 2018 relève de la manipulation

Le top management de l’IPRES après avoir choisi comme stratégie, la méthode vile consistant à utiliser leurs séides pour diviser les associations de retraités bien au fait de la délinquance financière qui prévaut au niveau de l’IPRES et décidées à la combattre de manière résolue verse maintenant dans la désinformation

Ainsi, quand des retraités de Thiès ont donné le ton, ils ont actionné 2 entités à leur solde et qu’on a jamais entendu défendre les retraités ou même écrit une ligne sur la gestion catastrophique qui y prévaut qui ont dit que TOUT VA BIEN et même réclamé une présidence à vie pour le PCA

Quand ceux de Keur Massar après plusieurs alertes ont produit un mémorandum sur 21 POINTS adressé au Président de la République et envisagé une marche, c’est le VRAC (groupe de Veille sur les intérêts de Racine et l’Alerter en cas de danger) qui se signale laborieusement pour faire des annonces qui normalement devaient être du ressort de la direction de l’IPRES

La chaine internationale TV5 fait un reportage de 3mns sur les conditions des retraités, ils sont tétanisés et saisissent TV5 pour se faire entendre aussi

Du jamais vu depuis que l’IPRES existe car même dans les sociétés nationales ou cohabitent plusieurs syndicats, les dirigeants n’utilisent pas ces méthodes indignes

La délinquance financière que les nouveaux types de retraités dénoncent est consignée dans des rapports publics faits par la Cour des Comptes et de hauts cadres du Ministère des finances qui assurent la tutelle financière de l’IPRES

L’ampleur des dégâts de la mal gouvernance de l’IPRES est plus vaste que le Ranch de Dolly et le président doit y mettre un terme avant qu’il ne soit TROP TARD

On a en fait affaire avec des hommes sans foi ni loi qui veulent perpétuer le pillage des biens d’honnêtes retraités économisés à la sueur de leurs front après avoir servi leur pays.

Jamais depuis l’indépendance une institution à vocation sociale n’a été aussi malmenée par une gestion crapuleuse du fait de délinquants à col blanc avec la complicité active des différents régimes excepté celui de Senghor

L’histoire retiendra que c’est la première fois qu’on nous révèle en Juin par un communiqué officiel du Conseil des ministres et pour faire dans l’élégance sémantique, une “tension de trésorerie » au niveau de l’IPRES alors qu’il s’agit bien d’un péril grave qui menace le bien de 150.000 pensionnaires, veuves et orphelins du pays

Le rapport public 2014 de la Cour des Comptes, chapitre 9 Pages 50 à 61 met à nu la mauvaise gestion de l’IPRES caractérisée par 23 manquements dont les plus significatifs sont les suivants et fait des recommandations

Attribution excessive pour le CA c’est ainsi que la CC a recommandé aux Ministres de tutelle technique et financière, en rapport avec le Conseil d’administration, de prendre des initiatives pour la révision des statuts dans le sens : – de redéfinir les attributions du CA en confinant les administrateurs dans leurs compétences d’autorisation et de contrôle; – de revoir la durée du mandat des membres du CA en vue notamment de son harmonisation avec celle du Collège des représentants. Rien n’a été fait car la situation les arrange

Ce rapport a mentionné aussi une Allocation irrégulière de jetons de présence aux administrateurs et d’indemnité au PCA, une Prise en charge illégale de dépenses pour le compte du ministère du Travail d’un montant de 8,3 millions FCFA. Il s’agit de l’achats de billets d’avion ainsi que le paiement d’indemnités de mission pour la participation à la conférence annuelle du BIT et des appuis en carburant payés par chèques.

A cela vient s’ajouter un Audit interne inefficace, Insuffisances dans la gestion des opérations avec les institutions étrangères, Insuffisances dans la gestion des encaissements, Défaut de rentabilité des prises de participation, Gestion inefficace des immeubles de rapport, Absence de planification des investissements immobiliers, Irrégularités relatives à l’acquisition foncière au profit du personnel de l’IPRES, Défaut d’optimisation du recouvrement des cotisations, Faiblesse de l’activité de contrôle, Long délai de liquidation de pensions, Manquements sur les paiements externalisés, Absence de contrôle des paiements à domicile, Fraudes sur les pensions, Défaillance dans le système de contrôle des bénéficiaires, Défaut de suivi du plan sésame, Non reversement par le Bâtonnier des montants consignés dans le compte CARPA

Tous ces manquements ont couté à l’institution 33.117.925.626 ( Trente-trois milliards cent dix-sept millions neuf cent vingt-cinq mille six cent vingt-six francs CFA) et se décomposent ainsi : Monument de la Renaissance 27.000.000.000, subvention personnel Ipres 1.226.400.000, titres de participations 1.800.000.000, Carpa 2.708.025.626, opérations avec caisses étrangères 216.000.000, défaut suivi plan sésame 167.500.000

Le détournement sur les tickets de restaurants avoisine 600.000.000 et le cout de l’immeuble du Point E reste aussi inconnu

De plus le Document de Programmation Budgétaire pluriannuel 2016/2018 nous renseigne à la page 40 qu’à long terme, tout le régime de l’Institution n’est pas exempt de risques de déficit

Le DPBEP 2019/2021 page 72-76 avait fixé des objectifs qui sont loin d’être atteints en 2021 à savoir, Renforcement de la Couverture Maladie des retraités et de leurs familles en assurant l’autonomie de cette gestion, Achèvement des projets immobiliers (Hôtel Indépendance et projet SOCABEG, Consolidation des ressources de l’institution, Introduction de la carte biométriques (Une grande nébuleuse qui a englouti une somme inconnue jusque-là)

Les réserves de l’IPRES s’élevaient au 31/12/2017 à 189MM contre 193MM en 2016 et les dirigeants de l’IPRES avaient expliqué cette baisse par l’augmentation des allocations payées sur l’exercice, les investissements immobiliers et la modernisation du système d’information

Pendant ce temps, la masse salariale est passée de : 6 098 184 184 en 2018 avec projection à 6.406.752.304 en 2021

Le FOND SOCIAL est passé en 2010 de 68.117.706 à 1.591.537.010

En somme voilà en résumé la gestion à la limite criminelle de l’IPRES par ses dirigeants et irréfutables

A ces manquements graves, si on y ajoute le cout des investissements immobiliers de l’hôtel indépendance et des HLM, nous ne sommes pas loin d’une année de paiement de pensions dilapidées

TCHIM !!! HONTE A VOUS

Salif N’diaye

Porte Parole Association des

Retraités, veuves et orphelins

De Keur Massar