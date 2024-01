Les travailleurs de la justice décrètent un nouveau mot d’ordre de grève

Un autre mot d’ordre de grève est déclaré. Le fonctionnement de la justice sera paralysée pour le reste de la semaine. En effet, dénonçant l’indifférence du gouvernement face à ses revendications réalistes et réalisables, et suite à une consultation populaire, l’Union nationale des travailleurs de la justice (Untj) invite « tous les travailleurs de la justice à adhérer strictement à l’action du cinquième plan, qui est un plan total de 48 heures ». grève, du jeudi 18 janvier au vendredi 19 janvier 2024.

Selon Senego, ils souhaitent que leurs revendications soient satisfaites, notamment l’incorporation de l’Untj en tant que syndicat représentant le personnel judiciaire au Comité de gestion du fonds général de l’agence enregistrée par modification de l’arrêté interministériel n° 10119 MJ-DSJ du 13 novembre 2007 portant abrogation de l’arrêté n° 1804 du 24 février 1993 modifiant la composition, reclassant au niveau A2 pour toutes les lettres Inscription inconditionnelle en raison de l’existence insoutenable de deux hiérarchies dans une même agence et du recrutement de représentants autres que greffiers et interprètes dans le secrétariat et les agences d’assistance des procureurs, et modifier les conditions d’accès en réduisant l’ancienneté effective de 10 à 5 ans dans le secteur de la justice publique.

A cela s’ajoutent la pérennité et le versement des primes au plus tard le 5 de chaque mois, le transfert des fonds généraux du greffe au plus tard le 15 du mois suivant le dernier trimestre, les aides au logement pour tout le personnel de la justice publique ainsi que l’audit des le fonds général du registre.