L’étudiant perd l’argent de son loyer aux paris…il se suicide

A l’Université de Bamenda, un étudiant se s*uicide après avoir perdu l’argent de son loyer en jouant aux paris sportifs

L’annonce du décès tragique et prématuré de l’étudiant Asizil Leslie a provoqué une onde de choc au sein de la communauté universitaire de l’Université de Bamenda. Cet incident fâcheux s’est produit dans le quartier Ntanebieh, Mile 90 Bambili, dans l’arrondissement de Tubah (Nord-Ouest), le mardi 25 juillet 2023.

Selon les témoignages recueillis, l’étudiant a été retrouvé pendu à une corde derrière sa maison aux alentours de 6 heures du matin. L’information relayée indique que Leslie avait évoqué des difficultés financières avant de commettre cet acte désespéré. Un ami de la victime a déclaré que ce dernier lui avait confié ses problèmes financiers vers 5 heures du matin, juste avant le drame.

L’étudiant aurait révélé avoir perdu l’argent que ses parents lui avaient envoyé pour régler les loyers de sa maison ainsi que les frais de transport vers le village, dans des jeux de paris proposés par la plateforme 1xBet, spécialisée dans les paris sportifs.

Il est important de préciser que 1xBet est très populaire auprès d’un grand nombre de jeunes qui le considèrent comme une source de divertissement. Les sources proches de la victime ont révélé que Leslie avait reçu une somme de 30 000 francs de la part de son oncle. Malheureusement, l’étudiant a investi cet argent dans des jeux de paris qui n’ont pas abouti, conduisant à sa détresse financière.

Face à une telle situation, les autorités administratives locales se sont rendues sur les lieux de l’incident pour mener une enquête approfondie. Le corps de l’étudiant a ensuite été transporté à Awing, dans l’arrondissement de Santa, village d’origine de la victime, pour y être enterré selon les rites traditionnels associés à ce type de décès.

Il est incontestablement regrettable de constater que ce n’est pas la première fois qu’un étudiant de l’Université de Bamenda perd la vie de cette manière tragique. En juillet 2022, une étudiante originaire du village de Bambui, appartenant à la Faculté de droit et de sciences politiques, s’était également suicidée en consommant une substance toxique. Cette décision dramatique avait été prise après que sa mère l’avait forcée à épouser un homme qui n’était pas de son choix.

Ces événements douloureux soulèvent une fois de plus la question des difficultés auxquelles les étudiants sont confrontés, qu’il s’agisse de problèmes financiers, familiaux ou sociaux. Il est indispensable que les institutions universitaires prennent des mesures efficaces pour prévenir de tels actes désespérés, soutenant les étudiants dans leur parcours académique et personnel. Il convient d’établir des programmes d’aide psychologique et de conseil qui permettront aux étudiants de trouver un soutien adéquat dans des moments de détresse.

Il est également impératif de sensibiliser davantage les jeunes sur les conséquences néfastes des jeux de paris et de les encourager à chercher des moyens plus sains de se divertir. La société dans son ensemble doit s’engager à créer un environnement propice au bien-être des étudiants, en éliminant les pressions excessives et en favorisant l’épanouissement personnel et académique.

