Leur pensions bloquées depuis plus d’un an…les retraités et veuves interpellent le Premier ministre

Monsieur le Premier Ministre ;

Monsieur le Ministre de l’Economie, finances et du Plan ;

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’IPRES.

Objet : Appel au secours des retraités et veuves qui n’arrivent pas à toucher leurs pensions depuis plus d’un an.

Monsieur le Premier Ministre ;

Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ;

Monsieur le Président du Conseil d’administration de l’IPRES.

Je viens par cette présente lettre ouverte, attirer votre attention sur une situation grave à l’IPRES de Point E.

En effet, certaines veuves et retraités sont entrain de souffrir le martyr du fait que depuis leur retraite ou le décès de leur conjoint, ces ayants droits courent toujours derrière leur pension de retraite ou leur pension de veuve.

Si cette situation était due à une lenteur administrative, on aurait bien pu comprendre. Mais, elle est la conséquence d’ERREURS, de NEGLIGENCE, que ces pauvres retraités subissent et doivent payer, au prix de leur patience et de leur santé fragile.

Voilà exactement plus d’une année que ma mère court derrière l’agence IPRES de Point E, pour jouir de sa pension de retraite sans succès. A chaque fois, j’ai trouvé, de vieilles personnes dans la même situation, qu’on fait valser irrespectueusement de Rendez- vous à Rendez-vous, en étant persuadé, que l’argument qu’on leur sert est faux et on use du dilatoire pour les calmer.

En effet, à ma question, « Qu’est ce qui explique cette lenteur, et jusqu’à quand pensez-vous régler cette situation ? » les techniciens et les services se renvoient la responsabilité. La réponse constante qui semble être comme un mot de passe est le dossier n’a pas encore de numéro.

Après multiples démarches et interventions, voilà finalement la version qu’on m’a servie, et qui est la bonne, pour expliquer cette lamentable situation.

« Il y a trois (03) types de numéros : celui du travailleur en activité, du pensionnaire à la retraite et de la veuve. Pour instruire le dossier de pension de retraite ou de veuve, il faut une correspondance entre ces numéros et on n’arrive pas à trouver certains numéros de travailleur dans les archives.

Le service informatique, responsable du numérotage des dossiers de veuve ou de retraités, doit avoir le numéro de travailleur en activité pour créer un numéro de veuve ou de retraité. Or, beaucoup de dossiers sont archivés et certains ont été perdus. On travaillait sur un ancien système informatique pour numériser mais qui n’a pas donné les résultats escomptés et ce fait a entrainé la perte de certaines données. En testant le nouveau système, beaucoup de dossiers n’ont pas pu être intégrés. Et on essaie d’en avoir l’original dans les archives, ce qu’on n’a pas encore réussi à faire. C’est pourquoi, il y a plus d’une centaine de dossiers de retraités et de veuves qui attendent.

A ma dernière question « Est-ce que vous avez une solution et que doivent faire ces pensionnaires et veuves ? »

La réponse « Pour dire vrai, nous n’avons ni de solution immédiate ni de solution prochaine à cette déconvenue, et donc IL FAUT QU’ILS CONTINUENT D’ATTENDRE »

En somme, cela veut dire que ces retraités et veuves risquent de ne jamais disposer de leur droit si cette injustice continue et si ce silence coupable persiste.

Monsieur le Premier Ministre, au vu du calvaire que vivent ces veuves et retraités, courant derrière de maigres pensions, qui du reste, ne peuvent régler qu’une infime partie de leurs multiples problèmes de santé, ne savent où crier leur malheur.

Au vu aussi, du fait que les autorités de l’IPRES, en charge de ces questions, (sûrement au courant de cette situation), restent comme impitoyables, insensibles, devant leur entière responsabilité. Pourtant, ils continuent de jouir de leurs droits (salaires et autres).

Et enfin, au vu du fait que ces retraités, qui ont fini de digérer leur colère, risquent de ne jamais jouir de leur pension de retraite ou de veuve, de mourir entre-temps, en laissant leur dû, dans des caisses de l’IPRES comme de l’argent sale.

Je voudrais vous rappeler qu’une pension en plus d’être un droit, a une dimension symbolique pour ces veuves et ces retraités. C’est donc un double tort que ces gens subissent.

Monsieur Le Premier Ministre, c’est au nom de toutes ces mères veuves et pères retraités, qu’on contraint à se résigner illégalement, que j’appelle votre sens élevé de la justice pour venir à leur secours.

En gardant très bon espoir que toutes les instructions seront données pour diligenter la solution à ce problème, je vous prie, d’agréer l’expression de ma très haute considération.

Mamadou NDIAYE

Bargny M’both Kao

77 220 60 61 / 70 749 75 12

njaaypap@gmail.com

NB : J’invite, par le canal de cette lettre, tous ces retraités et veuves qui sont dans cette situation, à se joindre à moi pour se plaindre au niveau des juridictions pour recouvrer leur droit.