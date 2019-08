Levée du corps de Jacques Diouf : Lamine Diack refait surface

Le disparu me considérait comme son grand frère. A chaque fois que j’étais de passage sur Paris, il refusait systématiquement que je réside dans un hôtel et ‘‘exigeait’’ que je reste chez lui, alors que les réservations étaient faites. Ce qui est le plus intéressant chez lui, est que malgré tout le parcours professionnel de haut niveau, il n’a jamais fait de compromis sur ses valeurs bien sénégalaises’’, a témoigné M. Diack. Ce dernier de rappeler que le défunt était une personne pétrie de qualités morales qui l’ont beaucoup aidé à garder le cap. ‘‘Jacques avait l’habitude de me dire qu’en se coiffant, si tu arrives à faire ton introspection en te regardant dans le miroir pendant trois minutes sans fuir ton propre regard, tu n’auras guère besoin d’un directeur de conscience. Si tu fuis ton regard, tu sais quoi faire. Mais quand le bon Dieu décide de reprendre le bien qu’Il a donné, on ne peut que se plier à sa volonté’’.