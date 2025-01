Levée immunité parlementaire de Farba : Amadou Ba et Cie dénoncent et menacent

La Nouvelle Responsabilité dénonce, avec vigueur et gravité, les atteintes répétées aux libertés individuelles et l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques dont la dernière en date est la procédure de levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou NGOM.

Cette démarche engagée par un pouvoir qui peine à répondre aux préoccupations légitimes du peuple sénégalais menace dangereusement les fondements de notre démocratie. En effet, elle s’apparente plutôt à une opération spéciale de règlement de comptes qu’à des actions en faveur de la transparence et la bonne gouvernance.

L’État de droit repose sur des principes sacrés : impartialité de la justice, égalité de tous devant la loi et neutralité des institutions. Toute déviation de ces principes fragilise la démocratie et compromet la confiance des citoyens dans les mécanismes judiciaires.

La rupture tant prônée à supposer qu’elle soit sincère doit aller de pair avec une justice véritablement indépendante et transparente, où les décisions sont fondées sur des faits avérés et non sur des considérations partisanes visant à museler toutes les voix discordantes.

Nous ferons face, car c’est un combat qui concerne chaque Sénégalais attaché à la liberté et au respect des droits fondamentaux.

Nous demandons solennellement :

• aux autorités judiciaires : de faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d’équité dans le traitement des toutes les affaires en cours ;

• aux citoyens sénégalais : de rester vigilants face à toute tentative de dérive autoritaire ou d’utilisation sélective de la justice pour casser des opposants ;

• à l’ensemble des forces vives de la nation : de se mobiliser pour préserver nos acquis démocratiques et rappeler que nul ne saurait se placer au-dessus des principes fondamentaux de justice.

Nous réaffirmons notre solidarité avec toutes les personnes visées arbitrairement et exigeons que la justice demeure un sanctuaire d’impartialité et non une arme au service d’intérêts politiques.

Nous sommes aux côtés de tous ceux qui refusent la soumission aux pressions politiques et défendons une justice forte, indépendante et digne.

La Nouvelle Responsabilité.