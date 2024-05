L’examen du CFEE et l’Entrée en sixième reportés

Initialement prévus les 20 et 21 juin, l’examen du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) et le Concours d’Entrée en sixième sont reportés au mardi 25 et mercredi 26 juin 2024. L’annonce est faite par le Ministère de l’Éducation nationale.

« Le Directeur des Examens et Concours, les Inspecteurs d’académie et les Inspecteurs de l’Éducation et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente », peut-on lire sur le document officiel dudit ministère.