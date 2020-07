L’hivernage dénude la mauvaise politique d’infrastructure du Maire De Bignona

Alghassimou Diallo

Mr le Maire,

Comme chaque année, l’hivernage est arrivé avec ces catastrophes, entre autres : des routes impraticables des écoles délabrées des caves inondées etc.. force est de reconnaître lorsqu’il a été question de mettre en œuvre une bonne politique d’infrastructure qui aurait pu aujourd’hui nous éviter ces problèmes du moyen âge, vous vous êtes montrés trop limité.

Voilà aujourd’hui votre amateurisme fait de nous des récidivistes des catastrophes pluviales. Pourtant économiste de formation que vous êtes savez pertinemment que les infrastructures routières sont incontournables dans une politique d’émergence. Mais comme toujours, vous nous socialisés dans le pire. Ne me dites pas que le pavage de certaines zone de la communes qui permettrait de canaliser l’eau dans ces zones ne ressort pas de la compétence de la mairie car avec l’acte 3 de la décentralisation vous avez la possibilité de tisser des partenariats qui pourrait bien résoudre une bonne partie du problème des infrastructures et qui empêcherait à la population de Bignona d’être dans une situation pernicieuse en période d’hivernage.

Ou à défaut d’avoir des partenaires faites un lobbying et brandissait des arguments qui justifient la nécessité de la voirie humaine dans la commune pour faire partir des projets du programme de l’Etat. Il suffit juste que vous soyez intègre, authentique et que vous ayez une responsabilité plus grande que soit pour le faire mais malheureusement ces trois qualités citer n’ont jamais existé en vous. Même s’il est difficile de le dire, il faut quand même le dire, vous êtes en réalité la véritable plaie de notre commune qu’il faut tant bien que mal dénoncer et balayer car il apparaît claire que la solution n’est pas à votre portée !!!

Alghassimou Diallo secrétaire général adjoint de l’UJTL/Bignona

Chargé de la jeunesse nationale du mouvement Karim Président