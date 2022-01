« L’homme qui peut résister à la tentation s3xuelle n’est pas né » selon

L’écrivain, politicien et activiste nigérian, Reno Omokri soutient que l’homme qui peut résister à la tentation s3xuelle n’est pas encore né.

Selon l’homme qui est populaire pour ses propos controversés, aucun homme sur terre ne peut résister à la tentation s3xuelle et a partagé sa pensée sur sa page Instagram…

Chers hommes,

Lorsque Joseph a été accosté par la femme de Potiphar, il n’a pas jeûné, ni prié, ni chanté de psaumes. Il a fui. Ne soyez pas stup.ide. L’homme qui peut résister à la tentation s3xuelle n’est PAS né. À moins qu’elle ne soit votre femme, ne soyez jamais seul avec une femme dans une chambre avec un lit ! En fait, si vous pouvez même éviter d’être seul avec une femme autre que votre épouse, tant mieux.

Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit a reçu du pouvoir. Mais ce pouvoir ne s’étendait pas à une partie particulière de votre corps. S’il voit ce qu’il aime, il a faim. Par conséquent, ne créez pas l’atmosphère pour qu’il devienne affamé de nourriture maléfique ! », a-t-il écrit.

Il a également répondu à un homme qui a déclaré avoir déjà rejeté les avances s3xuelles d’une femme mariée. Reno a estimé que l’homme avait résisté parce qu’il n’était pas s3xuellement attiré par la femme.

Quelqu’un a écrit: « j’ai résisté à une tentation s3xuelle d’une femme mariée quand j’étais à l’école. Alors l’homme qui peut résister à une tentation s3xuelle vit. »

Quelqu'un a écrit: « j'ai résisté à une tentation s3xuelle d'une femme mariée quand j'étais à l'école. Alors l'homme qui peut résister à une tentation s3xuelle vit. »

Reno Omocri de répondre: « Tu n'as résisté à rien. Tu n'étais soit pas attiré par elle ou tu as d'autres inclinaisons qui ne doivent pas être mentionnées dans une société polie. Tu étais à l'école comme tu le dis, et la femme était mariée. Elle était donc probablement plus âgée que toi. Il n'est pas possible de résister à une femme qui vous attire si elle vous tente exactement de la même manière que la femme de potifar a tenté Joseph. Dans de telles situations, vous avez deux options. Cédez et péchez, ou fuyez et honorez Dieu…