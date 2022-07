L’humanité a déjà consommé tout ce que la planète peut produire

C’est ce jeudi 28 juillet le jour du dépassement. À partir de ce jour, nous avons déjà consommé l’ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an, selon les calculs de l’ONG Global Footprint Network et relayés par WWF. Chaque année, c’est le même constat : cette date, témoin de notre empreinte écologique, arrive de plus en plus tôt.

Nous surproduisons, nous surconsommons et nos modes de vie ont un coût pour la planète qui ne peut pas se régénérer assez vite. Ce jeudi 28 juillet, nous commençons à entamer les réserves de la Terre, « ce capital naturel nécessaire au maintien de la vie », selon les mots de WWF qui s’inquiète : en 20 ans, cette date a avancé de 2 mois.

Mais comment vivrons les générations futures si nous continuons à pêcher les poissons avant qu’ils n’aient le temps de se reproduire suffisamment ? À couper plus d’arbres qu’il n’en poussent de nouveaux dans les forêts ? À émettre plus de CO2 que ce que les plantes et les océans peuvent absorber ?

L’élevage pointé du doigt

L’ONG appelle donc à modifier nos comportements. En réduisant de moitié le gaspillage alimentaire dans le monde, par exemple, la…Lire la suite ici