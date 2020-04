Libération d’Hissène Habré : La Communauté Tchadienne du Soudan félicite Macky Sall

La Communauté Tchadienne du Soudan a accueilli avec une grande joie la libération

ce lundi 6 avril 2020 du Président Alhadj Hissein Habré, après 7 années passées en

détention à Dakar.

Par ma voix, la Communauté Tchadienne de Soudan exprime toute sa gratitude envers

le Président Macky Sall et le peuple frère du Sénégal. Nous vous demandons et vous

encourageons à accorder la Paix au Président Alhadj Hissein Habré qui a tant fait pour

le Tchad et les Tchadiens. Personne n’ignore que depuis son départ en 1990 pour le

Sénégal, son pays vit en pennanence dans un tourbillon de problèmes de tous geffes.

La Communauté Tchadienne de Soudan soutient totalement Son Excellence Monsieur

le président Macky Sall et I’invite à couronner cette décision humanitaire par une grâce

présidentielle en faveur de l’ancien Président Alhadj Hissein Habré.

Enfin, la Communauté Tchadienne de Soudan adresse ses chaleureuses salutations et

felicitations au président Alhadj Hissein Habré, à sa famille et à tous ceux au Sénégal et

ailleurs qui le soutiennent dans ces épreuves et æuvrent pour la recherche de la paix.

Khartoum, le 7 avril 2020

Le Porte-parole de la communauté tchadienne

Alhadi Abdelatif AHMAD