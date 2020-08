Ligue des champions : Bayern favori face au PSG

Journaliste de football, expert d’AfricaTopSports, a donné un pronostic pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern.

Le PSG défie le Bayern ce dimanche en finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Véritable choc entre deux cadors européens, cette rencontre donnera lieu à de beaux duels poste pour poste dans un onze de rêve.

C’est le grand jour. Le PSG vise la première Ligue des Champions de son histoire, le Bayern une sixième. Le club bavarois a tout de même remporté sa dernière C1 en 2013, à une époque où seuls Manuel Neuer, Jérôme Boateng et Thomas Müller étaient déjà au club. Cette génération de Bavarois est composée de beaucoup de joueurs qui n’ont pas encore gagné de Champions League. Quant aux Parisiens, à l’image de Mbappé et Neymar, ils ont une énorme faim de titre, et on devrait voir deux équipes à bloc ce dimanche soir pour cette finale de Ligue des Champions.

Le PSG en forme

En ayant notamment battu le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l’Atalanta Bergame et le RB Leipzig durant son parcours, le club parisien affrontera certainement son adversaire le plus coriace ce dimanche. Cette saison, le Bayern Munich est en effet certainement la meilleure équipe d’Europe, et ses statistiques offensives en C1 parlent pour lui. Avec pas moins de 42 buts marqués en 10 rencontres européennes, le club bavarois tourne à plus de 4 buts par match et n’a semblé en difficulté face à aucun adversaire ou presque.

Le Bayern favori

Au cours de leur campagne, les hommes d’Hans-Dieter Flick ont en effet écarté Tottenham, Chelsea, le FC Barcelone ou encore l’Olympique Lyonnais, et bien souvent sur des scores sans appel. Pour autant, le Bayern va devoir faire face à un PSG en grande forme, emmené par un Neymar impressionnant depuis la reprise de la compétition, un Kylian Mbappé toujours dangereux et un Thiago Silva rassurant en défense, qui s’apprête à disputer son tout dernier match sous la tunique parisienne.

Comme on s’y attendait, le Bayern n’a pas utilisé toutes ses ressources en demi-finale contre Lyon. Probablement, ils ont démontré 50% de leurs capacités, mais ils ont finalement gagné. Oui, dans un premier temps le Bayern a permis de créer quelque chose à son but, mais même si Lyon avait réalisé ces deux premières chances avant le premier but, le résultat serait toujours le même.

Grand favori de cette Ligue des Champions depuis le debut cette compétition quand il avait atomisé Tottenham 7-2 à Londres, le Bayern Munich est logiquement au rendez-vous de cette finale. C’est une équipe plus cool. Peut-être, si on prend l’individualité, alors les Parisiens n’en ont pas moins, mais en tant qu’équipe, le Bayern n’est pas comparable au PSG.

Notre pronostic

En ce qui concerne les taux ici, vous pouvez en toute sécurité miser sur la victoire du Bayern pour 2,08 en 1xBet, une victoire en temps réglementaire, une victoire avec un handicap (-1) pour 2,91. Je pense qu’il y aura beaucoup de chances, donc j’aurais pris le total du Bayern sur 2 avec une bonne cote de 2,12.

Outsider de cette finale, le PSG est face à son histoire. Il fera face à un Bayern monstrueux mais les Parisiens ont fait preuve d’un mental hors norme cette saison en Ligue des Champions et peuvent se dire que c’est l’occasion ou jamais d’aller chercher ce titre au sein d’une épreuve raccourcie.

Je pense que les Parisiens vont créer une surprise donc je veux choisir une option plutôt prudente, mais avec une bonne cote autour de 1,90 – le Bayern ne perdra pas en temps réglementaire avec un total de plus de 2,5 buts. Il me semble que tout cela peut être envisagé.