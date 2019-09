Un but de Nicolo Barella dans le temps additionnel a permis à l’Inter Milan d’éviter la défaite contre le Slavia Prague ce mardi pour son entrée en lice en Ligue des Champions (1-1). Mais les Nerazzurri réalisent toutefois une mauvaise opération dans le groupe de la mort.

L’Inter Milan pourra difficilement s’en satisfaire. Certes les Nerazzurri ont été menés par le Slavia Prague jusque dans le temps additionnel, où Nicolo Barella a arraché l’égalisation pour leur éviter la défaite pour leur entrée en lice en Ligue des Champions ce mardi (1-1). Mais ce petit point pris à domicile contre l’équipe la plus faible sur le papier du groupe F, où figurent aussi le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, ne suffit pas au bonheur des hommes d’Antonio Conte. Plus tranchante dans une première période pourtant équilibrée, l’Inter n’a pas réussi à trouver la faille, malgré des occasions pour Stefan de Vrij (12eme), Lautaro Martinez (16eme) ou Danilo D’Ambrosio (23eme). Et c’est après la pause que le Slavia a haussé le ton.