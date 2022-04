Barcelone est éliminé de la Ligue Europa et même humilié à domicile par l’Eintracht Francfort 3-2 ! Invaincu depuis 15 matches TCC, le Barça a craqué face au talent de Kostic (doublé et passe décisive) et de Rafael Santos Borré (un but). Les Allemands filent dans le dernier carré et rencontreront les Anglais de West Ham !