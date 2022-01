Lions et CAN : la coupe…ou l’exil

Décidément ! Les Lions de la Téranga font partie des principaux favoris de la Can 2022 qui débute ce dimanche à Yaoundé. Pour de nombreux observateurs et techniciens internationaux, c’est cette année la Coupe ou jamais ! Ou alors la Coupe ou l’exil dès lors que le peuple sénégalais ne compte plus tolérer des défaites ou des campagnes bredouilles.

Pour M. Hérita Ilunga, l’ancien arrière des Léopards de la République démocratique du Congo (Rdc), il est temps pour le Sénégal de décrocher son premier titre continental. «Voir les générations se suivre au Sénégal, sans trophée, ça commence à faire tache, et on a l’impression que cette génération est la meilleure de l’histoire du football sénégalais», a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.

L’ancien arrière gauche congolais, qui a évolué en France (Saint-Etienne et Rennes) et en Angleterre (West Ham et Doncaster), est revenu sur le potentiel du groupe Sénégal, emmené par Sadio Mané, l’un des attaquants-vedettes de Liverpool. L’ancien international congolais, observateur technique de la Confédération africaine de football (CAF), place toutefois l’Algérie devant le Sénégal, estimant que les Fennecs sont «l’équipe ultra favorite» de la compétition qui se poursuivra jusqu’au 6 février prochain.

«Djamel (Belmadi, l’entraîneur algérien) a réussi un travail extraordinaire avec cette équipe où tout le monde est focalisé sur le même objectif», a analysé l’ancien défenseur congolais. «Ce qu’il a réussi avec cette sélection algérienne, c’est extraordinaire», a souligné Hérita Ilunga, disant également s’attendre à voir le Cameroun jouer les premiers rôles dans cette CAN qu’elle s’apprête à abriter. Selon lui, le Cameroun «peut avoir des difficultés en tant qu’équipe mais avec son état d’esprit, c’est du costaud».

Il a ensuite cité, parmi les outsiders, la Côte d’Ivoire et le Mali dont le coach Mohamed Magassouba «est en train de faire un bon travail». «Le coach malien a réussi à faire une continuité après la CAN en Egypte, ça donnera de toute façon une belle compétition avec de belles équipes», a résumé Hérita Ilunga.

Pour « Le Témoin » quotidien, il n’y a aucun favori en dehors de la bande à Sadio Mané. Comme quoi, la Coupe ou l’exil comme l’exigeait le défunt président Sékou Touré aux joueurs du Syli National des années 70.

Le Témoin