Locales 2022 : Dr Babacar Diop…le candidat de Yewwi Askan Wi à Thiès

Chers compatriotes,

Chers concitoyens de Thiès,

J’ai l’honneur de vous annoncer que j’ai été choisi par la coalition Yewwi Askan Wi comme candidat à la mairie de ville de Thiès.

Cette candidature est celle de l’espoir et du renouveau. Elle est portée par la jeunesse, les femmes et le peuple oublié de Thiès qui rêve d’un changement radical.

Le temps de ce changement attendu est enfin arrivé. Nous voulons faire de Thiès un modèle de ville durable et prospère. Ainsi, je tends une main sincère à mes concitoyennes et concitoyens de Thiès pour qu’ensemble nous puissions rendre à notre chère ville sa dignité et sa fierté.

Dr Babacar Diop