Aliou Sall, Amadou Ba, Seydou Diouf, Thierno Ba : Les 4 « commandos » du Macky pour la conquête de Dakar

Dakar constituera un enjeu de taille lors des prochaines élections locales. Ce qui est aussi claire c’est la bataille sera rude entre l’opposition et la majorité présidentielle pour le contrôle des quatre villes de la capitale Dakar. Il s’agit de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Même si les tractations continuent de plus belle au sein de la mouvance présidentielle plus particulièrement dans Benno Bokk Yakar, le Chef aurait déjà coché les noms des responsables qui seront investis de la lourde mission d’aller à la conquête des villes de la régions. Si à Guédiawaye, Aliou Sall va être reconduit pour briguer un second mandat, à Dakar et Rufisque, il s’agira de reconquérir ses deux collectivités qui sont entre les mains de l’opposition. De sources concordantes, l’ancien ministre Amadou Ba, comme annoncé plusieurs fois, sera la tête de liste pour la Mairie de Dakar. Tandis qu’à Rufisque ce sera l’honorable député Seydou Diouf. Contrairement à Guédiawaye, à Pikine, Abdoulaye Timbo ne passera pas. Le président Macky va miser sur Thierno Ndom Ba.

Zoom sur les quatre commandos de Macky pour la conquête définitive de Dakar.

AMADOU BA (Ville de DAKAR)

La bataille pour la candidature à la candidature au sein de BBY entre Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr n’aura sans doute pas lieu. La décision de faire de l’ancien ministre des Affaires étrangères la tête de liste serait déjà entériné au sommet de l’APR. Macky Sall a choisit Amadou Ba pour faire face à Khalifa Sall pour le contrôle de la ville de Dakar. Une équipe dynamique composée de jeunes serait déjà concoctée pour se joindre au candidat de Benno. Parmi eux Abdou Karim Fofana qui sera d’ailleurs le directeur de Campagne de la coalition BBY à Dakar. Malick Diop de l’Afp, l’ancien Ministre Mame Mbaye Niang et le ministre Seydou Gueye

Le choix de Amadou Ba trouve sa justification et sa pertinence aux dernières élections présidentielles où il a joué un rôle important pour la victoire de BBY a Dakar. Une victoire qui a pesée lourd sur balance de la majorité présidentielle. L’on a l’habitude de dire qu’on ne change pas un cheval qui gagne. Une lourde mission qui attend Amadou Ba et son équipe, car l’opposition gonflée autour de Khalifa Sall jusqu’ici patron de Dakar va jouer son va tout pour converser la capitale du Sénégal.

C’est pourquoi depuis quelques temps l’ancien DGID multiplie les rencontres avec de hautes personnalités de Dakar ainsi que d’autres initiatives pour élargir sa cours. Son domicile ne désemplit plus malgré ses activités personnelles qui font qu’il voyage beaucoup.

Thierno Ndom Ba (Ville de Pikine)

Son nom revient lors de toutes les réunions dans la ville de Pikine. Le seul responsable qui fait l’unanimité au sein de la majorité présidentielle, c’est Thierno. Ce qui vient renforcer la position du Palais. En effet, l’ami du Président Sall a toujours, fait montre d’une disponibilité indéfectible pour aider à l’atteinte des objectifs de développement du pays. Manifestant de fortes ambitions pour Pikine et sa banlieue, l’époux de l’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental Mme Aminata Tall s’était illustré de forte et belle manière, à l’occasion du Conseil des Des ministres décentralisé d’abord et confirmé tout cela lors de la présidentielle. C’est lui que Macky Sall avait envoyé au charbon dans cette localité afin de sauver Benno d’une défaite cuisantes

L’homme d’affaires s’était dédoublé en termes d’engagement, pour faire triompher le candidat Macky Sall.

Thierno Ndom Bâ, natif de Pikine est un homme d’affaires, ayant fait ses études à l’école 4 de Pikine. Engagé en politique sous l’influence de ses amis, le président du mouvement « Pikine Ci la Bokk » sera l’homme fort de Macky pour triompher à Pikine.

Aliou Sall (Ville de Guédiawaye)

C’est la seule ville de la région de Dakar, où aucun autre responsable de l’Apr ou de Benno n’a déclaré sa candidature à la candidature contre le Maire sortant Aliou Sall et non moins frère du Président de la République

En tout cas, les responsables politiques de l’APR et de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR ont réaffirmé leur loyauté, leur engagement et leur détermination à soutenir le Maire Aliou SALL. Il est par ailleurs le coordonnateur de cette coalition. Suffisant pour qu’il passe comme lettre à ce poste.

Aliou Sall, né le 12 août 1969 à Foundiougne est un homme politique, un homme d’affaires, un haut fonctionnaire, un diplomate et un journaliste, président de l’association des maires du Sénégal, maire de la ville de Guédiawaye et frère cadet du président sénégalais Macky Sall.

Seydou Diouf (Ville de Rufisque)

Contrairement aux autres villes, à Rufisque, ce n’est pas APR qui sera aux commandes, mais un allié. Un allié au cœur de la gestion du pays et non moins membre influent de la coalition BBY. Un allié qui a toujours été au devant de toutes les batailles politiques menées jusqu’ici. Il s’agit en effet du PPC. Son Secrétaire général Seydou Diouf sera le choix de Macky Sall pour la conquête de Rufisque jusque là entre les mains de l’opposition. En attendant la bataille sera rude entre différents prétendants pour diriger la liste de Benno Bokk Yaakar. Mais, il nous revient du Palais que Seydou Diouf est le choix de Macky Sall pour conduire la liste contre M Ndoye qui restera au Conseil Départemental où il a effectué un excellent travail et de Ismaila Fall qui, politiquement, n’est pas bien assis dans cette localité.

Seydou Diouf avait bien raison de dire qu’il refuse que son parti le Ppc (Parti pour le progrès et la citoyenneté) soit noyé dans le débat pour la course à la mairie ville dans Benno bokk yaakaar. Le député a littéralement tapé du poing sur la table au cours d’une forte mobilisation de ses militants devant le siège de son parti à Diamaguène (Rufisque Nord).

L’honorable député semble avoir été bien entendu par le président Macky.

Sambou Biagui

Journaliste

Consultant en communication événementielle et planification stratégique