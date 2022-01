Locales 2022 : Ousmane Sonko déclaré persona non grata à Guédiawaye

Comme une réponse du berger à la bergère, la coalition Benno Bokk Yakkar (BBY) de Golf Sud a fait face à la presse ce mercredi, pour apporter la réplique à Ousmane Sonko, suite à ses propos jugés déplacés à l’endroit des candidats Lat Diop et Aliou Sall.

Selon eux, le leader des patriotes, par ailleurs candidat à la ville de Ziguinchor est “un homme politique qui, en tout temps et en tous lieux, ne se prive pas de prétendre qu’il fait la pluie et le beau temps, l’on attendait qu’il tienne un discours responsable et pertinent. Notamment sur le projet de gouvernance locale de sa protégée candidate à la mairie de Golf-sud. Ou a défaut de faire étalage des failles de l’équipe municipale sortante qui justifierait l’ambition politique locale de sa coalition d’appartenance. Mais la question qui mérite d’être posée est de savoir si l’on peut donner ce que l’on a pas? La réponse relève d’une plate évidence. En lieu et place d’un discours programmatique qui aurait redoré son blason politique et social terni par une affaire de mœurs et un discours politique nihiliste et obscurantiste, le leader de Pastef n’a trouvé rien de mieux que de se prêter à son jeu favori et cynique de la calomnie et de la médisance”

Dans la foulée, après avoir listé les réalisations de leurs leaders, qui portent un projet politique en phase avec les besoins la ville de Guédiawaye, ils ont déclaré Ousmane Sonko “persona non grata à Guédiawaye.”