Locales…Macky Sall obsédé par la Mairie de Dakar

Depuis son arrivée au pouvoir, Macky Sall a utilisé tous les moyens politiques, financiers, administratifs et judiciaires que lui offre l’Etat pour récupérer la Ville de Dakar. Quitte à ligoter l’équipe municipale actuelle jusqu’aux Locales de 2022.

Depuis quelques semaines, le maire de Dakar-Plateau et la mairesse de la Ville de Dakar occupent les devants de l’actualité. Au centre de la bataille entre Alioune Ndoye et Soham Wardini, l’ancienne bâtisse du marché Sandaga démolie aujourd’hui par Ndoye, accusé de crime contre un patrimoine historique.

Mais avant les questions culturelles et architecturales, il y a surtout celle politique. En effet, cette guéguerre est la énième entre les tenants du pouvoir et la coalition Taxawu Dakar, dirigée par Khalifa Sall.

Aujourd’hui, Alioune Ndoye mène un combat par procuration, celui de Macky Sall qui confirme son obsession pour la Ville de Dakar. Si le maire de Dakar-Plateau était de la majorité présidentielle durant la bataille (en 2016) entre Khalifa Sall et l’ancien ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire Diène Farba Sarr au sujet de la Place de l’indépendance, Alioune Ndoye allait être activé pour servir de bras armé au pouvoir. Mais le socialiste était à l’époque avec Khalifa Sall et dénonçait même le silence de l’Ams dirigée par Aliou Sall, frère de Macky Sall.

En vérité, depuis son arrivée au pouvoir, le patron de l’Apr, a utilisé tous les moyens politiques, financiers, judiciaires et administratifs que lui offre l’appareil d’Etat pour récupérer la municipalité des mains de l’opposition. D’abord sur le plan politique.

Lorsque Khalifa Sall a refusé de céder la Ville de Dakar, comme Gakou l’a fait à Guédiawaye au profit de Aliou Sall, la coalition au pouvoir a mis en selle Aminata Touré au sommet de sa puissance en tant que Premier ministre. Le tout sur fond de jeu trouble du Parti socialiste.

Aminata Touré, Amadou Ba, Oumar Guèye, Oumar Youm, Abdoulaye Diouf Darr, Diène Farba Sarr, Alioune Ndoye…

Mais malgré tous les moyens financiers et la logistique déployés aux Locales de 2014, la forteresse de Taxawu Dakar n’a pas cédé. Au contraire, c’est Aminata Touré qui s’est retrouvée sur le tapis en perdant son poste de chef de gouvernement. A défaut de récupérer la Ville, Macky Sall décide d’empêcher Khalifa Sall de mener à bien le mandat que lui a confié le peuple.

Le pouvoir va lancer une nouvelle offensive pour faire transhumer les maires, un à un, au point de réduire la coalition à sa plus simple expression. Alioune Ndoye, Jean Batiste Diouf, Moussa Sy, Santi Agne, Banda Diop, Ousmane Ndoye, Mame Amadou Samba sont tous passés à la majorité présidentielle.