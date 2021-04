Locales : Voici la seule commune que va gagner le Pastef

Le Pastef de Ousmane Sonko a décidé de participer aux prochaines élections locales sur l’ensemble du territoire national. Le Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), emporté par les vagues de sympathies depuis les dernières émeutes qui ont boosté leur leader Ousmane Sonko au-devant de la scène, pense pouvoir rafler la majorité des localités du Sénégal. Mais au Pastef, ce que l’on feint d’ignorer, c’est que les Sénégalais ne connaissent que Ousmane Sonko.

En dehors de Ousmane Sonko, qui dans ce parti pour entraîner des foules ? En réalité, il n’en existe pas. Et les locales sont des élections de proximité ? Et qui pour représenter Pastef dans les 600 communes du Sénégal ? L’administrateur du Pastef Birame Souleye Diop a déclaré dans le Grand Jury que le Pastef sera présent aux élections locales. Sauf que, ce que Birame Souleye Diop oublie, c’est que le mode de scrutin pour les locales vont changer. Le maire ne sera plus élu au scrutin indirect, mais au suffrage universel direct. Les populations votent un maire et non un parti.

A Ziguinchor, Ousmane Sonko battra largement Abdoulaye Baldé et les autres candidats APR car sa popularité est incontestable. Mais dans les autres localités, les autres candidats du Pastef auront du mal à convaincre les électeurs. Ils ne pourront pas faire le poids face aux mastodontes du régime ou même certains ténors de l’opposition qui disposent de bases assez solides dans plusieurs localités. Les prochaines locales risquent d’être la grande désillusion pour le Pastef.

Les partisans d’Ousmane Sonko ne croient actuellement qu’à la victoire. Ils pensent que leur parti va tout balayer à l’occasion des prochaines élections locales. Ils vivent de ce rêve. La plupart des responsables du Pastef se voient déjà prochains maires dans leurs localités respectives. C’est là où ils risquent d’avoir de grosses désillusions. Ne disposant d’aucune base au sein de leurs localités, inconnus des populations, ils n’ont d’autre choix que d’accepter de se ranger derrière le ténor de l’opposition qui sera le mieux placé dans chaque localité, s’ils ne veulent pas se faire ridiculiser.

Par contre, une chose est sûre, il sera difficile de battre le Pastef à l’intérieur de la ville de Ziguinchor, si Ousmane Sonko s’y présente. Grâce à son aura, la popularité dont il jouit, Ousmane Sonko va faire le vide autour de lui à Ziguinchor. Personne pour lui résister.

La rédaction de Xibaaru