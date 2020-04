Loi d’habilitation : Adama Gaye parle de coup d’état législatif de Macky…

L’union est notre force contre la Loi d’habilitation, démocraticide, vrai coup d’état législatif, que Macky SALL, adossé à son serf, esclave, le faussaire avocat de Londres, Malick SALL, introduit auprès d’un parlement sans épine dorsale.

Parce que je pense avoir été l’un des premiers, pour ne pas dire le premier, à la rejeter, je me réjouis, en unissant mes forces avec les leurs, que de Ousmane Sonko à Moustapha Diakhate et d’autres acteurs sociopolitiques, un large front du refus est en train de se mettre en place.

Arrêtons le petit dictateur Macky et ses relais, en ces heures graves, la nation, debout, doit freiner ses ennemis qui rêvent de plus de pouvoir, d’autocraties et de gestion solitaire, pour mieux subjuguer ce pays déjà dans le coma par leur incurie et pillages.

Main dans la main, j’invite, sans exception, tous les sénégalais à se lever contre ces faussaires…

Cette Loi est une trahison, une de plus, à un peuple invité à l’union sacrée mais poignardé pendant qu’il montre sa disponibilité à faire des concessions pour la survie de la nation par une bande de flibustiers, dirigés par Macky SALL, qui ne rêvent que de continuer leur présence illégitime et incompétente, crapuleuse à la tête du Sénégal,

Il faut leur opposer un refus violent si besoin. Ce sont des badolos de la pire espèce, qui ne méritent que l’affrontement.

Adama Gaye