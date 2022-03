L’opération de sécurisation lancée par l’armée en Casamance à la Une des journaux

Les journaux reçus, lundi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS), ont mis l’accent sur l’opération de sécurisation lancée par l’armée en Casamance, tout en s’intéressant, entre autres, à l’actualité politique. Plusieurs journaux se sont notamment intéressés à la sécurité dans la partie Sud du pays, en faisant état d’une opération de ratissage entreprise par l’armée dans le Nord Sindia (département de Bignona) en Casamance, zone supposée être ‘’fief du chef rebelle Salif Sadio’’.

Cette descente de l’armée, fait suite aux récents accrochages entre des soldats et des éléments du Mouvement des Forces démocratique de Casamance (MFDC, rébellion). Quatre soldats avaient été tués lors cet affrontement et sept autres pris en otage avant d’être libérés par la suite. ‘’Quelques semaines après la libération des sept otages : l’armée pilonne Salif Sadio’’ titre Bès bi le journal.

‘’Est-ce une riposte contre Salif Sadio ? En tout cas, l’Armée a pilonné hier les bases du MFDC dans le Nord Sindian, fief du chef rebelle qui avait pris en otages 7 diambars, après avoir fait tuer quatre soldats’’ analyse la publication. Selon ce quotidien, ‘’l’armée a repris hier dimanche les opérations de sécurisation en Casamance. Après le front Sud dans les arrondissements de Niaguiss et de Niassya, la grande muette s’attaque à la bande frontalière Nord, plus précisément dans le nord Sindian, fief de l’un des chefs historiques du Mouvement des forces démocratiques de Casamance, Salif Sadio’’.

’’Opération de sécurisation en Casamance : l’armée à l’assaut de Salif Sadio’’, fait savoir, Sud Quotidien, en assurant que les bases du MFDC, dans le Nord Sindia étaient ciblées par les Jambars’’. ‘’C’est hier dimanche, dans l’après-midi que l’armée a lancé l’assaut dans le Nord Sindia dans le département de Bignona (Région de Ziguinchor). Ce sont des tirs à l’arme lourde qui ont alerté les populations de la zone envahie par la psychose des tirs’’, constate Sud Quotidien.

‘’Bases rebelles du MFDC dans le Nord Sindia : l’armée lance l’assaut contre Salif Sadio’’, souligne l’AS. Le Journal renseigne que ‘’le Nord Sindia est depuis hier la cible de tirs à l’arme lourde des Forces de défense sénégalaises qui pilonnent cette zone du département de Bignona, abritant des bases rebelles contrôlées par Salif Sadio’’.

En politique, des journaux ont mis le focus sur la polémique entre le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et les avocats du député de l’opposition et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, relativement à la délivrance de son passeport diplomatique.

Vendredi dernier, lors d’un entretien avec des médias locaux, l’opposant, Ousmane Sonko, avait brandi son Passeport diplomatique et assuré qu’il était libre de se déplacer. ‘’Passeport diplomatique et fuite dans la Gendarmerie : Sonko mine le Macky !, selon WalQuotidien. La publication écrit à ce propos : ‘’Les étranges affaires de Aïssata Tall Sall’’. Elle ajoute : ‘’Seydou Sané diagnostique une peur bleue chez le leader de Pastef’’.

‘’En brandissant publiquement son passeport diplomatique, obtenu depuis plusieurs mois, alors qu’il est interdit de voyage, Ousmane Sonko jette le discrédit sur les services du ministère des Affaires étrangères de Aïssata Tall Sall et sur le système de Macky Sall’’, fait remarquer WalfQuotidien. Le journal indique : ‘’ Pis, en évoquant des fuites d’un contrôle interne à la Gendarmerie, il crée des suspicions dans ce corps et montre que le système de Sall n’est pas étanche. Une subtile manière de le miner et de préparer à la déflagration’’.

‘’Passeport diplomatique Sonko : la guerre des communiqués’’ affiche Enquête. Ce quotidien sur ce sujet écrit : ‘’La ministre des Affaires étrangères a sorti hier un communiqué pour démentir le leader du PASTEF, Ousmane Sonko qui vendredi dernier a laissé entendre qu’il était libre d’aller où il voulait avec son Passeport diplomatique’’. Il ajoute : ‘’Les avocats du député-maire ont répliqué par un autre communiqué’’.

Sur un autre aspect de la politique, des quotidiens ont mis l’accent sur la tournée de remobilisation de la majorité présidentielle, en perspectives des élections législatives du 31 juillet 2022. A ce propos, l’Observateur indique : ‘’remobilisation : Benno et les Sanglants frais de mission’’. Selon le journal, cette remobilisation des troupes de la majorité présidentielle est marquée par des scènes de ‘’bataille rangée et bombes asphyxiantes à Kébémer, jets de gaz lacrymogène à Touba et ‘’une absence suspectes des leaders, Benoit Sambou et Doudou Kâ’’.

‘’En mission commando, dans les 46 départements du Sénégal depuis vendredi dernier en perspectives des élections législatives du 31 juillet 2022, les émissaires du patron de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) n’ont pas chômé’’ constate L’Obs. Il précise que ‘’les hommes de Macky Sall ont eu droit à diverses humeurs. Leurs missions se sont achevées sur fond de heurts et réconciliations, selon les localités visitées’’.

‘’Mbaye Ndiaye sur les prochaines législatives : il n’y aura pas de listes parallèles’’, rapporte Le Quotidien qui a donné la parole à ce responsable de l’Alliance pour la République (APR, pouvoir). Selon le journal, en mission de remobilisation des troupes à Tivaouane, samedi, Mbaye Ndiaye a indiqué que les législatives du 31 juillet seront des élections pour le destin national’’. ‘’Raison pour laquelle, le ministre d’Etat prêche l’unité au sein de la majorité présidentielle’’ écris le Quotidien.

‘’Entre mauvais casting et listes parallèles : l’enjeu des investitures’’ barre la Une de Kritik. Le journal précise que ‘’pour avoir été perdue par des échappées solitaires et des candidatures parallèles, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ne tolérerait plus de dispersion dans ses rangs’’. La publication ajoute : ‘’Macky Sall qui a décidé d’aller à la rencontre de ses troupes, rembobine le même discours autour de la nécessaire unité pour des victoires éclatantes’’.

Le Soleil est revenu lui, sur la ’’baisse du niveau’’ chez les enseignants et titre : ‘’les raisons d’un effritement’’. ‘’Si la baisse du niveau des élèves ne fait plus de doute, les raisons de cette situation, elles font encore l’objet d’un débat au sein de l’opinion. Certains y voient les effets de la massification des effectifs, d’autres pointent du doigt plutôt le système de formation des enseignants’’, note le Soleil. ‘’Formation insuffisante, manque de motivation, etc. sont autant de causes qui seraient à l’origine de la plupart des problèmes que rencontrent les élèves’’, pointe la publication.